Na Novom Beogradu žena je poginula kada je vozač, krećući se unazad u zoni parka, naletio na nju. Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje smrt, a istraga je u toku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na Novom Beogradu danas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginula žena.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo u unutarblokovskom prostoru, odnosno u zoni parka, kada je vozač kamiona prilikom kretanja unazad naletio na pješaka.

Užas na licu mjesta

Očevici ovog potresnog događaja navode da se sve odigralo u nekoliko sekundi. Vozač kamiona je, navodno, vršio manevrisanje unazad ne primijetivši ženu koja se nalazila iza vozila. Prema riječima prisutnih, nesrećna žena je zadobila smrtonosne povrede glave nakon što je vozilo prešlo preko nje.

Ljekarska ekipa Hitne pomoći stigla je na lice mjesta u rekordnom roku, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Uviđaj u toku

Policija je odmah ogradila prostor gdje se dogodila nesreća, a uviđaj je trajao satima. Fokus istrage je na sledećim ključnim tačkama:

Dozvola kretanja: Utvrđuje se da li je vozilo smjelo da se kreće tom stazom unutar parka.

Preglednost: Ispituje se da li je došlo do kvara na vozilu ili je u pitanju isključivo ljudska greška i nepažnja vozača.

Alkotest: Vozač je, prema standardnoj proceduri, podvrgnut testiranju na alkohol i psihoaktivne supstance.

Stanari okolnih zgrada su u šoku.

"Ovo je zona gdje se deca igraju i gde ljudi šetaju. Strašno je da se ovako nešto dogodi na mjestu koje bi trebalo da bude najbezbjednije," rekao je jedan od komšija.

Tijelo nastradale žene biće prenijeto na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a protiv vozača će, po nalogu nadležnog tužilaštva, vjerovatno biti podnijeta krivična prijava za teško djelo protiv bezbijednosti javnog saobraćaja.

Kamion je nije vidio

Tragedija se dogodila u samom srcu stambenog bloka, na stazi koja vodi kroz park i koju stanari svakodnevno koriste za šetnju. Kako saznajemo, vozač kamiona kretao se unazad.

"Kamion je ogroman, a staza uska. Žena je išla polako, vjerovatno nije čula motor ili nije očekivala da će kamion krenuti baš na nju. Vozač joj je zadnjim točkom prešao direktno preko glave. Prizor je bio toliko strašan da su ljudi okretali glave i vrištali", navodi reporter sa lica mjesta.

Tijelo prekriveno, policija na terenu

Na mjestu nesreće trenutno se nalaze brojne policijske patrole, a tijelo nesrećne žene prekriveno je bijelim čaršavom pored samog vozila. Forenzičari vrše uviđaj kako bi precizno utvrdili ugao pod kojim se kamion kretao i da li je vozač imao pomoćnika (suvozača) koji bi ga navodio pri kretanju unazad u zoni povećanog rizika.

Gnev i tuga stanara

Ovaj događaj izazvao je ogroman bijes među građanima Novog Beograda. Okupio se veliki broj ljudi koji nemo posmatraju policijsku traku.

"Ovo je staza za šetnju, a ne put za kamione! Svaki dan rizikujemo živote jer se dostava obavlja preko travnjaka i kroz parkove. Danas je ugašen jedan život zbog bahatosti i nepažnje", kaže jedan od vidno potresenih sugrađana.

(Telegraf/MONDO)