Opština Tuzi i Podgorica razgraničiće se putem arbitraže, jer nije postignut dogovor oko podjele teritorije i imovine.

Da do arbitraže dođe dogovoreno je na poslednjem sastanku odbora za razgraničenje na kojem je, kako je kazao Naim Đokaj, predsjednik tog tijela, „kamen spoticanja" bila Deponija. Proces razgraničenja traje sedam godina, piše Dan.

"Ovaj proces podijeljen je u dva procesa - teritorija i imovina. Predstavnici Glavnog grada imali su primjedbe, kao što je to bilo i ranije u dijelu nekoliko tačaka teritorije. Najviše problematizuju teritoriju koja sada funkcioniše pod Opštinom Tuzi, a to je kod Deponije „Livade". Oni su predložili da taj dio pripadne Podgorici, što nijesu prihvatili predstavnici Opštine Tuzi. To je odmah bila kočnica za razgovore i vidio sam da nema dogovora, te sam predložio da se čitavi predmet povjeri arbitražnoj komisiji. Nijesu se pominjala ni Kučka Korita, ni Kuće Rakića jer je prva prepreka bila Deponija što je značilo da se ne mogu dogovoriti. Podjelu imovine nijesmo pominjali" rekao je Đokaj.

Đokaj je kazao da se arbitražna komisija obrazuje od istog broja članova Glavnog grada i Opštine Tuzi, predstavnika Vlade i stručnjaka iz oblasti imovinskog prava koji će biti predsjednik ovog tijela.

"Dalji način rada i odlučivanja uređuje se aktom koje donosi arbitražna komisija. Ne postoji zakonski rok za koji se mora završiti arbitraža, ali ćemo kroz odluku o obrazovanju arbitražne komisije dati da rok bude što kraći. U dosadašnjim procesima arbitražne komisije rok je bio do 60 dana" kazao je Đokaj.

On kaže da i Glavni grad i Opština Tuzi do 2. marta odboru za razgraničenje treba da predaju predmete za arbitražu.

"Moramo zvanično preuzeti predmete od obje strane u postupku i na osnovu toga formiramo arbitražnu komisiju. Upoznaćemo i Vladu sa tim" rekao je Đokaj.

Đokaj navodi da na sjednici Odbora za razgraničenje nijesu razgovarali o podjeli imovine. On kaže da Opština Tuzi nije pominjala postotak koji traže.

"Kroz rad arbitražne komisije imaće jednak broj predstavnika i imaće prilike da predlože ideje i inicijative kako doći do podjele. Najveću ulogu ovdje igra stručnjak iz oblasti imovinskog prava i na kraju ako ne bude mogao da spoji dvije strane do nekog dogovora, on ima završnu riječ. To će se kroz odluke definisati. Odluka arbitraže je konačna i ima snagu sudskog poravnanja i na nju ne postoji pravo žalbe" ističe Đokaj, prenosi Dan.