Uzeo 200 eura od državljanke Azerbejdžana

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Baru odredilo je zadržavanje M.R, policijskom službeniku-inspektoru, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, naveli su iz tog tužilaštva, prenosi CdM.

Kako su saopštili, M.R. je određeno zadržavanje zbog sumnje da je izvršio kontrolu državljanke Azerbejdžana, izdao potvrdu o privremenom oduzimanju putne isprave, pa je od nje u kancelariji za strance uzeo 200 eura.

“Iz elektronske evidencije inspektora za strance u Baru utvrđeno je da prekršajni nalog na ime oštećene nije evidentiran”, zaključuju iz barskog ODT-a.