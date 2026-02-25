Vršiteljka dužnosti (v.d.) direktorice Turističke organizacije (TO) Budva Ana Vujošević podnijela je ostavku na tu funkciju.

Izvor: DPS Internet Tim

To je "Vijestima" potvrđeno u Opštini Budva koja je osnivač najbogatije lokalne TO u Crnoj Gori.

Vujošević je za "Vijesti" rekla da je podnijela ostavku iz ličnih razloga.

"Kao što sam i u izvještaju koji je dostavljen Izvršnom odboru navela, instituciju ostavljam bez dugovanja, osim par spornih iznosa, sa stanjem na računu od skoro 300.000 eura, realizacijom budzeta za prethodnu godinu od oko 88 odsto i realizacijom javnih nabavki od oko 80 odsto. Program rada, Finansijski plan i Plan javnih nabavki za 2026. godinu su usvojeni", kazala je Vujošević.

Kandidat za novog čelnog čovjeka je kako je "Vijestima" potvrđeno Milan Tičić, lider budvanskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Ova odluka, kako je "Vijestima" rečeno dolazi nakon usvajanja budžeta Opštine i milionske donacije za Mitropoliju crnogorsko-primorsku (MCP).

Upravo su glasovi sedam odbornika DPS bili ključni da budžet grada bude usvojen. Administraciji aktuelnog predsjednika Opštine Nikole Jovanovića DPS daje takozvanu projektnu podršku zahvaljujući kojom je uspostavljena vlast u gradu.

Tičić preuzima rukovođenje TO Budva u najizazovnijem periodu jer strategija gradske vlasti je da ove godine Budva se vrati na mapu prestižnih dešavanja na evropskoj muzičkoj i festivalskoj sceni.

Na predlog Jovanovića budžet za manifestacije je udvostručen i iz gradske kase biće izdvojeno čak četiri miliona eura.

Tičić je bio na čelu Izvršnog odbora TO Budva u vrijeme kada je ova lokalna turistička organizacija organizovala velike muzičko- zabavne i modne spektakle u gradu.

Za 11 časova zakazan je Izvršni odbor TO Budva na kome bi trebalo da bude imenovanje novog v.d. direktora.

Tičić je predsjednik OO DPS Budva, bivši vaterpolista, nosilac ordena Crnogorske zastave prvog reda, dobitnik Novembarske nagrade Opštine Budva, diplomirani menadžer.