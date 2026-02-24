Aleksandar Stanimirović, u javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, za domaće medije je ispričao kako ga je supruga, od koje se razveo nakon 35 godina braka, varala.
Aca Amadeus je izneo tvrdnju da ga je bivša supruga varala sa učenikom, a zbog ovih navoda se sada oglasila i Snežana koja ne može da veruje o čemu on priča.
Snežana Stanimirović, bivša žena Ace Amadeusa, oglasila se nakon što je muzičar odlučio da progovorio o njihovom turbulentnom odnosu i optuži je da ga je tokom braka varala i konzumirala nedozvoljene supstance.
- Videla sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji proverite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja ćerka, koja je punoletna, rado će vam sve ispričati - poručila je Svetlana za Kurir.
"Proverite sve u policiji": Žena Ace Amadeusa rešila da se oglasi posle stravičnih optužbi da je spavala s učenikom
"Profesorka i učenik, to je katastrofa"
Aca Amadeus tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.
- Meni je pre tri meseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao pre četiri meseca.
- To je za mene nedopustivo. Profesor i učenik, to je katastrofa. Kako je moguće da se neko ko radi u prosveti upusti u takvu vezu? Videli ste i sami šta je na snimku. Taj snimak je završio na nekom sajtu za odrasle. Gadno mi je sve to i teško mi je da pričam o tome, dodao je muzičar
Kako je rekao, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.