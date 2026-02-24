logo
"Proverite sve u policiji": Žena Ace Amadeusa rešila da se oglasi posle stravičnih optužbi da je spavala s učenikom

Autor Dragana Tomašević
0

Aleksandar Stanimirović, u javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, za domaće medije je ispričao kako ga je supruga, od koje se razveo nakon 35 godina braka, varala.

Žena Ace Amadeusa nakon optužbi Izvor: Instagram/acaamadeus

Aca Amadeus je izneo tvrdnju da ga je bivša supruga varala sa učenikom, a zbog ovih navoda se sada oglasila i Snežana koja ne može da veruje o čemu on priča.

Snežana Stanimirović, bivša žena Ace Amadeusa, oglasila se nakon što je muzičar odlučio da progovorio o njihovom turbulentnom odnosu i optuži je da ga je tokom braka varala i konzumirala nedozvoljene supstance.

- Videla sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji proverite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja ćerka, koja je punoletna, rado će vam sve ispričati - poručila je Svetlana za Kurir.

"Profesorka i učenik, to je katastrofa"

Aca Amadeus tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

- Meni je pre tri meseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao pre četiri meseca.

- To je za mene nedopustivo. Profesor i učenik, to je katastrofa. Kako je moguće da se neko ko radi u prosveti upusti u takvu vezu? Videli ste i sami šta je na snimku. Taj snimak je završio na nekom sajtu za odrasle. Gadno mi je sve to i teško mi je da pričam o tome, dodao je muzičar 

Kako je rekao, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.

