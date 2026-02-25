Opština Budva i Mitropolija crnogorsko-primorska zaključile su 11. novembra prošle godine sporazum o izgradnji hrama Svetog Marka.

Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve predala je Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za gradnju pravoslavnog Sabornog hrama Svetog Marka na dobru Crkve Sveta Petka na gradskoj zaobilaznici u Budvi.

Zahtjev, u koji su “Vijesti” imale uvid, potpisuje Eparhijski upravni odbor MCP, a od Opštine se traži da im se dostavi šta je detaljnim urbanističkim planom “Podkošljun” predviđeno na zemljišnom kompleksu u okviru urbanističke parcele 4, blok 18 tog planskog dokumenta.

Prije dvije sedmice predsjednik Opštine Nikola Jovanović održao je radni sastanak sa mitropolitom Joanikijem, na kome su, kako je tada saopšteno, razmatrana ključna pitanja koja se odnose na “dinamiku realizacije projekta, institucionalnu saradnju i usklađivanje svih aktivnosti, uz poseban fokus na očuvanju duhovnih, kulturnih i istorijskih vrijednosti grada”.

“Istaknut je značaj ovog hrama za vjernike, ali i za Budvu kao prostor bogate tradicije i prepoznatljivog kulturnog identiteta. Kroz otvoren i konstruktivan dijalog potvrđena je spremnost svih učesnika da se projekat realizuje odgovorno i u duhu zajedništva, na dobrobit lokalne zajednice i budućih generacija”, naveo je tada Jovanović.

Sporazum su u Cetinjskom manastiru potpisali Joanikije i Jovanović.

“Ovaj događaj predstavlja istorijski čin i jedan od prvih sporazuma ove vrste u Crnoj Gori, kojim se potvrđuje suštinska saradnja između lokalne samouprave i Mitropolije crnogorsko-primorske. Potpisivanjem ovog dokumenta, Opština Budva još jednom potvrđuje svoje opredjeljenje da podržava projekte koji povezuju tradiciju, kulturu i duhovnost, kao temeljne vrijednosti koje oblikuju identitet našeg grada i cijele zajednice”, saopštila je tada lokalna samouprava.

Izgradnja pravoslavnog sabornog hrama Svetog Marka, kako su kazali, predviđena je u skladu sa Urbanističkim projektom za kompleks sabornog hrama, “a biće realizovana kao vjerski, kulturni i arhitektonski objekat od posebnog značaja za Budvu i njene građane”.

Opština Budva se sporazumom obavezala da finansira izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije, komunalno opremanje lokacije, kao i da Mitropoliji crnogorsko-primorskoj dodijeli donaciju u iznosu od milion eura, koja je planirana u budžetu Opštine za 2026. godinu.

Takođe, lokalna samouprava će učestvovati u finansiranju i izgradnji podzemnih garaža u okviru kompleksa budućeg hrama.

Opština Budva ispoštovala je obećanje, pa je u budžet za ovu godinu uvrstila milionsku donaciju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a novac, kako je “Vijestima” rečeno, još nije prebačen na račun crkve.

Gradnja pravoslavnog sabornog hrama predviđena je na prostoru gdje se trenutno nalazi gradska kapela, čije je izmještanje preduslov da se započnu radovi.

Dobijanje UTU je prvi papir u proceduri dobijanja dozvole, jer na osnovu ovog dokumenta radi se idejno rješenje, na koje saglasnost treba da dâ glavni državni arhitekta, a potom se radi glavni projekat.

Izrada dokumentacije biće finansirana iz gradske kase, a za to vrijeme Opština će morati da dislocira kapelu stotinjak metara više, na gradsko groblje.

Planskim dokumentom predviđeno je izmještanje postojeće gradske kapele koja se nalazi na dobru Crkve Sveta Petka na gradskoj zaobilaznici iz bloka 18 u susjedni blok 29.

U bloku 18 planira se hram sa pratećim objektom, zvonikom i platoom. Predviđen je i parking prostor sa oko 170 mjesta, konzervacija Mainskog groblja i očuvanje kompleksa crkve Svete Petke u skladu sa Studijom zaštite kulturne baštine.

U bloku 29 planira se izgradnja nove gradske kapele sa platoom u skladu sa projektom postojeće gradske kapele, pristupna servisna saobraćajnica, proširenje i uređenje postojećeg groblja.

Planski osnov za izradu UP “Kompleks pravoslavnog Sabornog hrama” dat u Detaljnom urbanističkom planu “Podkošljun”, kojim je definisano i proširenje groblja.

“Ambijentalna i funkcionalna povezanost, te urbanistička dispozicija, upućuju na neophodnost planskog sagledavanja blokova 18 i 29 kao jedinstvene cjeline od oko 3,3 hektara”, saopšteno je iz Vlade, nakon usvajanja nacrta.

Jedna od ključnih primjedbi koja je na javnoj raspravi prihvaćena je ta da prilikom izmještanja kapele iz bloka 18 u blok 29 treba raditi na osnovu projekta postojećeg stanja kapele.

“Postojeća kapela je vrijedno autorsko djelo arhitekte Slobodana Mitrovića iz Budve. Potrebno je uraditi arhitektonsko istraživanje u cilju izrade projekta postojećeg stanja. Glavni projekat novog objekta raditi u potpunosti u skladu sa istim, uz mogućnost prilagođavanja savremenim potrebama korisnika i zahtjevima nove lokacije”, piše u dokumentu.

“Vijesti” su ranije objavile da je postojeća kapela autorsko djelo arhitekte Slobodana Mitrovića iz Budve. Konkurs za kapelu Opština je raspisala 1986. godine, kada je Mitrović dobio nagradu. To je odlučio žiri u sastavu Tupa Vukotić, Kana Radović i Stevan Luketić. Glavni projekat radio je RZUP i 1987. godine urađen je objekat ugrubo, kada se stalo, da bi kapela bila završena 2005. godine.

Arhitekta Mitrović se još prije četiri godine pismom obratio mitropolitu Joanikiju i tadašnjem glavnom državnom arhitekti Vladanu Stevoviću, upozorivši ih da bi izgradnja hrama na lokaciji sadašnje kapele predstavljala nastavak budvanske urbanizacije, u koju je, kako je naveo, sada ušla i crkva.

Gradnju hrama Svetog apostola i jevanđeliste Marka, prije šest godina za “Vijesti” je najavio, sada pokojni, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, navodeći da će biti ukras grada.

“Ako Bog da, gradićemo hram apostola Marka, a to sada i od Budvana zavisi. I treba da se sagradi, jer je to najstariji hram koji je bio. Vrijeme je da se taj hram obnovi. Apostol Marko je preko onog lava (Sveti Marko se na slikama obično prikazuje s krilatim lavom, jer on naglašava snagu uskrsnuća i savladavanja smrti - prim aut.), a lav je u grbu Crne Gore. Ako hoćemo da osveštamo i grb Crne Gore na pravi način, onda treba da gradimo i hram Svetog apostola Marka”, kazao je tada Amfilohije.