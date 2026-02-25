Majka Milice Todorović se ne odvaja od nje: Poznato kako joj pomaže dok pjevačica čuva bebu

Jasmina Todorović non stop je uz svoju ćerku.

Milica Todorović porodila se 3. februara i na svijet donijela sina Bogdana. Majka pjevačice, Jasmina Todorović, je sve vrijeme uz nju i pomaže joj, a domaći mediji su je sada uslikali ispred zgrade dok je šetala psa.

Naime, dok je Milica bila u stanu i vodila računa o bebi, njenu majku Jasminu uslikali su domaći mediji ispred zgrade u luksuznom kompleksu u Beogradu gdje pjevačica posjeduje stan.

Jasmina je tokom šetnje srela pjevačicu Sandru Afriku koja je, takođe, šetala psa, a onda su zastale, pozdravile se i na kratko razgovarale.

Pričala je Sandri da se Milica dobro oporavlja od porođaja, da beba rasta, a Sandra joj je obećala da će ih posjetiti samo da beba malo poraste i ojača. Na adresu Milice Todorović stizali su i paketi iz poznate radnje za djecu, što je očigledno mama izabrala za svog mališana.

Milica podijelila sliku sina Bogdana

Milica Todorović podijelila je nedavno prvu sliku sa sinom Bogdanom otkako su izašli iz porodilišta. Pjevačica je uslikala dječaka koji je ležao u kolijevci i razniježila sve prizorom.

Iako nije željela da otkriva lik novorođenog sina, Milica je uslikala kako je mali Bogdan drži za prst.

"Bogdan", napisala je kratko uz emotikon plavog srca dodajući pesmu "Naša ljubav" od Lune.

