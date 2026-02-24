"Komšiluk bruji o njoj": Partner Milice Todorović se konačno oglasio, a evo šta kažu u njenom rodnom Kruševcu

Popularna pjevačica Milica Todorović nedavno se porodila, kada je njen privatni život došao pod lupu javnosti nakon što se saznalo da je otac njenog djeteta oženjen muškarac

Izvor: printscreen/youtube/Grand Specijal

Juče je kao bomba odjeknula vijest da se partner Milice Todorović prvi put oglasio nakon rođenja sina i skandala koji je uslijedio kada je otkriveno da je u braku.

Na svom telefonu podijelio je status koji su mnogi protumačili kao poruku upućenu svima koji poslednjih dana komentarišu njihov odnos i spekulišu o detaljima iz privatnog života pjevačice. Riječ je o citatu simbolične sadržine:

"Miševi često zbore o lavu.

Miševi tuđe živote žive.

Al’ su bez daha od svog straha.

Lava ne vole, al’ mu se dive."

Ovako je izgledala proslava rođenja na kojem je javnost imala prilike da vidi kako izgleda:

O ovom skandalu ne prestaje da bruji cio region, a sada je otkriveno i šta se priča u pjevačicinom rodnom Kruševcu.

Kako to obično biva, vesti se najbrže šire u komšiluku, a da je situacija u Kruševcu napeta, potvrdila je i Miličina sugrađanka i komšinica, pjevačica Sanja Lazić.

U nedavnom obraćanju medijima otkrila je da je interesovanje sugrađana za pjevačicu koja se nedavno porodila ogromno.

Ima svoj život i njena intima nas se ne tiče"

- Na svakom koraku me pitaju za Milicu Todorović, komšiluk bruji o njoj, ali to je njena stvar - priznala je Sanja, i javno stala u odbranu svoje koleginice, kada je istakla kako Milica Todorović ima punu podršku uprkos glasinama koje kruže.

- Maksimalno je podržavam, svako ima svoj život i njena intima nas se ne tiče. Žao mi je što kroz sve prolazi javno, nije to zaslužila. Milica je, prije svega, dobar čovjek, ali i kvalitetna pjevačica sa velikom karijerom - poručila je njena komšinica iz Kruševca.