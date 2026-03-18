Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da će u maju i junu biti održane još dvije međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije, na kojima će se zatvarati više pregovaračkih poglavlja.

Kazao je da ne postoji brža dinamika od te.

Čarapić na konferenciji za medija PES-a u parlamentu nije mogao da precizira koliko tačno poglavlja će biti zatvoreno.

On je kazao da će sjutra biti sjednica Skupštine, da će se ponovo glasati za zakone koje je vratio predsjednik države Jakov Milatović, kao i da će PES glasati za te zakone.

Zamjenik predsjednika skupštinskog Odbora za evropske integracije Jovan Subotić (PES) rekao da je aktuelna Vlada u kratkom roku zatvorila 11 poglavlja u pregovorima sa EU i dobila IBAR, što pokazuje da je izvjesno zatvaranje svih poglavlja do kraja godine.

On je rekao da to znači da je ono što je ambiciozan plan, sada izvjesnost.

Istakao je da 300.000 stranica nešto sa čime Crna Gora mora da se usaglasi.

On je kazao da zatvaranje poglavlja 21 (Trans-evropske mreže) znači i otvaranje fondova u tim oblastima: "Ovo unapređuje naš saobraćaj, turizam..."

Subotić je kazao da je evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila da nema greške i da je Crna Gora najnaprednija država u pristupnim pregovorima.

Čarapić je, odgovarajuci na pitanje da li će se odazvati jutrošnjem pozivu predsjednika države, rekao da nisu u toku sa onim što je bilo na konferenciji za medije Milatovića, te da ih danas zanima samo da građanima objasne šta je poglavlje 21.