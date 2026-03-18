Na teritoriji opštine Ivanjica došlo je do teške nesreće kada se u rijeci Moravici utopila starija žena.

Kako su mještani Ivanjice otkrili, uzrok utapanja žene u rijeci kod Ivanjice još uvijek nije poznat.

"Nesreća se dogodila tokom ranih jutarnjih sati. Nije poznato za sada kako je žena upala u rijeku. Tijelo žene pronađeno je u naseljenom mjestu", kaže za RINU jedan od meštana.

Na lice mjesta upućene su nadležne ekipe koje će obaviti uviđaj.

