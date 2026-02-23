Jakov Jozinović riješio da odgovori Jeleni Karleuši: Prozivala ga da pjeva karaoke, njegova izjava će je razbijesneti

Mladi pjevač iz Hrvatske Jakov Jozinović je postao fenomen pjevajući pjesme starijih kolega. Rasprodao je koncert u Sava Centru u rekordnom roku, ali nisu svi imali riječi hvale za njega

Pjevač Jakov Jozinović je postao fenomen iste sekunde kada su na društvenim mrežama krenuli da se nižu snimci s njegovih nastupa na kojima izvodi pjesme svojih kolega. Cjeli region je poludio za ovim mladićem, a koliko je popularan i tražen, svjedoči i činjenica da je u rekordnom roku rasprodao koncerte u Sava Centru, i da mu je u prvom redu sjedjela Aleksandra Prijović.

Iako ga svi hvale, ima i onih izvođača koji smatraju da bi trebalo da pjeva svoje pjesme, a ne da se "kiti tuđim perjem". Među njima je i pjevačica Jelena Karleuša, koja je u jednom intervjuu rekla "da je čula za momka koji kao pjeva karaoke".

"Čula sam da se priča o nekom dečku koji pjeva kao karaoke. To je fenomen kao kod Prije. Išli su i na Prijine koncerte a da nisu znali mnogi kako izgleda. To je jednostavno kad se desi neki hajp. Stvarno mislim da, kad neko lijepo pjeva i kad je mlad, treba da snima svoje pjesme. Lijepo je pjevati tuđe, ali treba da snimi svoje pjesme. Koliko sam shvatila, lijep je, mlad i talentovan momak, želim mu da snimi svoje pjesme da budu hit. Taj fenomen pjevati tuđe pjesme i puniti, meni nije jasan", rekla je Karleuša.

Jakov se povodom Jelenine izjave ranije nije oglašavao, ali je sada riješio da odreaguje,

Na pitanje novinara na nedavno održanoj konferenciji kojom je najavio još jedan koncertu u Sava Centu, kako je reagovao na izjave Jelene Karleuše, na njegov račun, odgovorio je:

" Nisam reagovao, jer nisam vidio. Vidio sam druge komentare na račun toga što pjevam tuđe pjesme. Mislim da je priča nesvakidašnja i nevjerovatna i nikad se to nije dogodilo. Jaka je fora. Ja ću davati i svoju muziku. Pokazalo se da ljudi prihvataju i moju muziku", rekao je on.

