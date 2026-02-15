"Srećan Dan zaljubljenih želi ljubavnica muža žene oca djeteta": Milica Todorović reagovala na prozivke

Milica Todorović se šali na svoj račun u jeku skandala sa oženjenim ocem njenog djeteta.

Izvor: Instagram printscreen/milicatodorovicofficial

Milica Todorović porodila se 3. februara i na svijet donijela sina Bogdana. Međutim, umjesto da se u potpunosti posveti najlepšim trenucima sa bebom, pjevačica se ubrzo našla u centru medijske pažnje zbog privatnog života.

Naime, supruga muškarca sa kojim je Milica dobila dijete izašla je u javnost i iznijela do tada nepoznate detalje, nakon čega su društvene mreže preplavili komentari i šale na račun pjevačice i njenog partnera.

Za Dan zaljubljenih na jednoj Instagram stranici osvanula je objava sa porukom: "Srećan Dan zaljubljenih želi ova teta, ljubavnica muža žene oca djeteta".

Milica je na to reagovala u svom stilu, u komentaru je ostavila nekoliko emotikona koji plaču od smijeha, jasno stavljajući do znanja da negativne komentare ne doživljava previše ozbiljno.

Izvor blizak ovoj porodici sada je za Kurir otkrio nove detalje. Drama zbog afere se ne stišava, a otac pjevačicinog djeteta je u pravoj agoniji zbog svoje još uvijek zakonite supruge.

"N. M. svim svojim prijateljima govori da od razvoda od svoje zakonite supruge nema ništa, da su u sjajnim odnosima i da su riješili sve svoje porodične probleme. Ipak, to je daleko od istine. Lj. je i dalje bijesna na svog muža, koji joj je priredio javno poniženje. Njena šokantna ispovijest sve je ostavila bez teksta, a ona tek planira da progovori i otkrije nove detalje afere koja je uzburkala region. N. je, nakon što se saznalo da je u vezi s Milicom, nastavio da živi u porodičnom domu iako mu je žena rekla da odmah napusti kuću i da vidi gdje će živjeti. Ona jednostavno ne želi da pređe preko ove sramote. N. je mislio da će uspjeti nekako da prevaziđe ovaj problem s njom, ali ona ne odustaje od razvoda", priča sagovornica Kurira.