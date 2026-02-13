"Milica je najgora, a tek šta sve drugi kriju": Nadica Ademov rešila da raskrinka estradu i afere kolega

Nadica se odmah čula sa Milicom nakon porođaja.

Pevačica Nadica Ademov prokomentarisala je koleginicu Milicu Todorović koja se nakon porođaja našla u središtu skandala zbog veze sa oženjenim muškarcem koji je otac njenog deteta.

Naime, o oženjenom ocu deteta Milice Todorović se saznalo nakon što se pevačica porodila. Javnost je podeljena o slučaju pevačice, a Nadica Ademov je otkrila da se čula sa koleginicom.

"Viđamo se često, i tamo u kraju gde sam živela. Mnogo mi je žao zbog nje i čitave te situacije. Žensko je, majka tek rođene bebe. Koja god da je istina i šta god da se krije iza toga, da li je neko pitao nju kako se oseća? Žena je, majka, tek je rodila bebu, treba da se oporavi. Nije prošlo ni 24 sata, a nastao je haos, niti je stigla da provede vreme sa svojom tek rođenom bebom, kojoj je sada najpotrebnija. Da su ljudi toliko zli, to je strašno. I druga strana priče - oglasila se supruga tog čoveka. Zašto nije pričala pre toga, zašto nije sačekala malo? Ja razumem, ta situacija je strašna, strašna po našoj nekoj priči, jer ne znamo šta se desilo. Strašna je i sa te strane, od te žene, strašna je i sa Micine strane. Ali trenutno Milica nije u stanju da govori o toj situaciji. Možda ona ima neko svoje mišljenje, ali neka prođe sedam dana da devojka dođe sebi. Stvarno mi je žao", započela je Nadica za domaće medije, pa nastavila:

"Teška je to tema, i sa strane te žene i sa strane Milice. Milica je naša. Ako je neko kriv, reći ćemo da je kriv, ali sačekajte da devojka ispriča svoju stranu priče, pa neka ljudi daju mišljenje. Sada su je svi napali, ona je najgora, a da ne pričamo o drugima šta se sve krije", pa nikom ništa, niko ne izlazi da priča o tome."

"Čule smo se, čestitala sam joj kada se rodio sin gospodin, i kada se ova situacija desila. Samo sam okačila njenu pesmu "Proći ćeš me ti" i napisala: 'Proći će i ovo'. Svaka priča traje tri dana, i ovo će proći, ona mora u glavi da bude jaka, da bude uz svoje dete, to je najbitnije."

