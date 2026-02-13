Oženjenog partnera Milice Torodović ucijenila žena: Dala mu rok da ode iz kuće ili objavljuje šok slike sa pjevačicom

Drama sa partnerom pjevačice Milice Todorović se nastavlja, a sada je izvor otkrio šta se dešava u njegovoj porodici

Domaći mediji i javnost i dalje ne prestaju da bruje o situaciji u kojoj se našla Milica Todorović, za koju se, malo nakon porođaja, saznalo da je sina dobila sa navodno još uvijek oženjenim partnerom.

Sve se objelodanilo kada je njegova supruga Lj. M. izašla u javnost malo nakon što su se pojavile fotografije sa proslave rođenja sina, gdije smo, prvi put, mogli da vidimo kako on izgleda:

Ona je u javnost iznijela niz šokantnih tvrdnji, poput da se nakon proslave vratio u njen krevet, kao i da je razgovarala sa Milicom, ali da je pjevačicu zanimalo samo kada će se razvesti. Lj. M. je iznijela tvrdnje i da smatra da njen suprug laže i nju i Milicu, kao i da joj nije davao razvod.

Izvor blizak ovoj porodici sada je za Kuirir otkrio nove detalje. Drama zbog afere se ne stišava, a otac pjevačicinog djeteta je u pravoj agoniji zbog svoje još uvek zakonite supruge.

"N. M. svim svojim prijateljima govori da od razvoda od svoje zakonite supruge nema ništa, da su u sjajnim odnosima i da su riješili sve svoje porodične probleme. Ipak, to je daleko od istine. Lj. je i dalje bjesna na svog muža, koji joj je priredio javno poniženje. Njena šokantna ispovjest sve je ostavila bez teksta, a ona tek planira da progovori i otkrije nove detalje afere koja je uzburkala region. N. je, nakon što se saznalo da je u vezi s Milicom, nastavio da živi u porodičnom domu iako mu je žena rekla da odmah napusti kuću i da vidi gdje će živijeti. Ona jednostavno ne želi da pređe preko ove sramote. N. je mislio da će uspeti nekako da prevaziđe ovaj problem s njom, ali ona ne odustaje od razvoda "priča sagovornica Kurira.

Kako dalje navodi, Lj. se malo smirila nakon što je javno iznela svoju stranu priče, ali opet je poludela kad je saznala da je njen zakoniti suprug poslao trubače ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj Milica živi godinama.

"Lj. je malo spustila loptu nakon što je otvorila dušu i rekla javno sve što ju je tištilo mesecima. Ipak, kad je pročitala u medijima da je N. poslao trubače ispred zgrade gde pevačica živi, tu je opet poludela od besa. Bukvalno je to shvatila kao novi šamar u lice od svog muža. Rekla mu je da ima rok do kraja ove nedelje da pokupi svoje stvari i da odmah ode iz kuće. On joj je rekao da to ne dolazi u obzir jer je to i njegova kuća. Tada joj je došla žuta minuta i postavila mu je ultimatum da će, ukoliko ne ode, javno poslati jednoj medijskoj kući sve njegove prepiske s Milicom, do kojih je došla u međuvremenu.Verujte, tu ima raznog kompromitujućeg sadržaja - snimaka, fotki, dopisivanja... Kad bi to izašlo, tek bi nastao haos. Zbog svega toga N. je u agoniji i na sve načine pokušava da ovo spreči, i lično i preko svojih prijatelja. U svakom slučaju, do drame će izgleda tek doći "zaključuje sagovornica Kurira.

