Aca Kos otkrio šta misli o Jovani Jeremić: Malo ko zna da su bili kolege

Aca Kos imao je samo riječi hvale za Jovanu Jeremić.

Aleksandar Kos, poznat po aktivnom prisustvu na društvenim mrežama i bliskom prijateljstvu sa Čedomirom Jovanovićem, podijelio je svoje utiske o voditeljki Jovani Jeremić.

Kos je školu novinarstva pohađao zajedno sa Jovanom Jeremić, a u to vrijeme oboje su bili i dio publike emisije „Amidži šou“, gdje su, između ostalog, postavljali pitanja gostima.

Aleksandar je sada podijelio svoje utiske o voditeljki jutarnjeg programa.

„Jovana Jeremić je uvijek bila posebna. I kao studentkinja Pravnog fakulteta, a i kao moja koleginica iz škole novinarstva. Sve najljepše za Jovanu“, poručio je.

Podsjetimo, Ognjen Amidžić upitao je Čedu i Acu da li bi prije legalizovali nedozvoljene supstance ili gej brakove.

„Mogu ja da odgovorim, gej brakove. Zato što bi onda skinuli gaće svim folirantima, pdofilima, koji su vitezovi patrijarhalne Srbije. Kod kuće biju ženu, a na poslu t**ju šofera“, rekao je Jovanović.

Njih dvojica su igrali igricu u kojoj je trebalo da otkriju koliko se zapravo dobro poznaju, a tom prilikom je Aca Kos priznao mali ritual koji on i Čeda imaju.

„‘Hadrijanove memoare’ mi je više puta čitao... Jer ja ne volim previše da čitam, on mi svako veče pred spavanje čita knjige“, priznao je Aca Kos, koji već tri godine živi sa Čedom.

Jovanović je potom istakao da se njih dvojica savršeno slažu uprkos tome što su umnogome različiti.

„Ljudi žive sa onim ko im korespondira po svemu. Meni je on otkrio, nemam ništa protiv toga, kad priča nešto, pušta neke pjesme... Pustio mi je pjesmu kako se dolazi u Beograd, pa to postaje suprotno snovima i idealima, pa je Beograd oronuo, kao dan poslije...“, objašnjavao je Čeda, a Aca je dodao:

„Pustio sam Andreanu Čekić i Dekija Kostića“, rekao je on.

„Interesantniji mi je život sa svim tim, meni to ne smeta, nijesam protiv toga“, dodao je Čeda Jovanović.

Bivši političar je priznao da mu se kod Kosa najviše dopada to što se uvijek smije, dok je Aca istakao da misli da se Čedi najviše sviđa to što je iskren i lojalan.

Na pitanje kakav je Čeda Jovanović kada popije, Aca Kos je objasnio:

„Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pjesme i na nekim mjestima gdje sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Pjeva, poručuje pjesme... Mene nervira zato što sve djevojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali poslije, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu“, iskren je bio Aleksandar Kos.