"U jednom pogledu čitav raj": Aca Kos se pohvalio novom pjesmom koju mu je posvetio Jovanović

Aca Kos ponovo je pokazao koliko mu znači blizak odnos sa njegovim cimerom, političarem Čedomir Jovanović, a ovog puta povod je bila pjesma koja je razniježila pratioce na društvenim mrežama.

Kos je podijelio stihove koje je dobio, a koji govore o njihovom prijateljstvu i međusobnoj podršci.

"Na klupi staroj, pod krošnjom sna, dva druga dijele tišinu dna, ne traže svjetla, ni zlatan sjaj, u jednom pogledu - čitav raj! Kao lisica što tajnu zna, da srce srcu pripada, tako i oni, bez velikih riječi, grade svijet koji vrijeme ne spriječi", pisalo je, između ostalog, u pjesmi.

"Ljudi, vi ste predivni... Hvala za još jednu pesmu. Odustaćemo nikad!" naveo je Aca u opisu objave, kog je gest pratioca ganuo.

"Nervira me kad mu prilaze djevojke"

Čedomir Jovanović i Aca Kos su u emisiji "Amidži šou" otkrili detalje svog prijateljstva. Njih dvojica su u jednom trenutku igrali igricu u kojoj je trebalo da otkriju koliko se zapravo dobro poznaju, a tom prilikom je Aca Kos priznao mali ritual koji Čeda i on imaju pred spavanje.

"'Hadrijanove memoare' mi je više puta čitao... Jer ja ne volim previše da čitam, on mi svako veče pred spavanje čita knjige", priznao je Aca Kos koji već 3 godine živi sa Čedom.

Na pitanje kakav je Čeda Jovanović kada popije, Aca Kos je objasnio:

"Inače ne voli da pije, ali obično su nas slikali do sada kad popijemo, uz neke pjesme i na neka pjesma gdje sam ga vodio, opusti se. Šta najviše radi kad popije? Pjeva, poručuje pjesme... Mene nervira zato što sve djevojke koje mu prilaze, prilaze da se slikaju sa njim, ali posle, kada se slikaju, hoće da ga grle i poljube, prelaze granicu i to stvarno nije u redu", iskren je bio Aleksandar kod Amidžića.

