Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da su i pored velikog broja kišnih dana uspjeli da završe radove.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Puštena je u saobraćaj Piperska ulica u Zagoriču za čiju rekonstrukciju je Glavni grad izdvojio oko 200.000 eura.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da su i pored velikog broja kišnih dana uspjeli da završe radove.

"Uspjeli smo da završimo i Ulicu Iva Andrića koju je radila Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice. To su značajne stvari" rekao je Mujović.

On je naveo da su dobili građevinsku dozvolu za rekonstrukciju Ulice Branka Ćopića.

"Ta ulica godinama nije uspjela da se završi zbog velikih problema sa eksproprijacijom" kaže Mujović.

Direktor Puteva Radoš Zečević saopštio je da je Piperska ulica obnovljena u dužini od kilometra.

"Za radove smo potrošili oko 200.000 eura, dok smo za rekonstrukciju Bratonožićke ulice, u dužini od 540 metara, dali smo oko 90.000 eura" rekao je Zečević.