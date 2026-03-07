Predsjednik države poručuje da građani treba direktno da biraju poslanike i gradonačelnike, a ne političke partije

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da su državi hitno potrebne otvorene izborne liste, ističući da građani treba direktno da odlučuju o tome ko će ih predstavljati u institucijama.

Milatović je to napisao u kratkoj objavi na društvenoj mreži Iks, koju je objavio kasno sinoć, nakon što je Skupština usvojila izmjene zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnjim poslovima.

On je i ranije poručivao da je vrijeme za promjene u izbornom sistemu, naglašavajući da je spreman da inicira i referendum na kojem bi se građani izjasnili o uvođenju otvorenih lista.

Milatović smatra da političke partije predugo odlučuju umjesto građana i da je otvaranje političkog sistema ključna promjena za demokratizaciju društva.

„Građani biraju predsjednika direktno. Vjerujem da tako treba da biraju i gradonačelnike i poslanike – po imenu i prezimenu. Vrijeme je za otvorene liste“, poručio je ranije Milatović.

Prema njegovim riječima, crnogorsko društvo postalo je previše zavisno od političkih partija.

„Partitokratija je problem za napredak crnogorskog društva“, ocijenio je predsjednik države.