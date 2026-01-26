Čeda raskopčao bijelu košulju, pa pozirao sa prijateljem na Kipru: Ovako uživaju, Aca otkrio nepoznate detalje o sebi

Aca Kos je otkrio detalje o svom obrazovanju. Takođe je podijelio u kojim hobijima najčešće uživaju

Izvor: Instagarm printscreen / coa_kos

Prijatelj političara Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, u poslednje vrijeme veoma je aktivan na svom Instagram profilu gdje je sada odgovarao na pitanja svojih pratioca. Inače, njih dvojica boravili su nedavno na Kipru.

Kos je objavio fotografiju na kojoj vidimo njega i Čedu Jovanovića kako poziraju zajedno. Čeda je na sebi imao bijelu, otkopčanu košulju i crni šorts, dok je njegov prijatelj bio u pantalonama i crnoj majici.

Nakon ove slike, Aca Kos je otkrio prvo koju srednju školu je završio, kao i koliko je visok.

"Završio sam Gimnaziju - društveno jezički smjer, a visok sam 189."

Kos je otkrio koji mu je hobi omiljeni sa Čedom Jovanovićem.

"Jedna od omiljenih aktivnosti u slobodno vrijeme je posjeta Zemunske pijace."

Kupio nekretninu na Kipru

"Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gdje ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom", napisao je Čedin prijatelj na svom nalogu.

Aleksandar Kos je nedavno završio u pritvoru zbog nedozvoljenih supstanci. Njega je policija zaustavila, a on nije prošao test na nedozvoljene supstance, navodi Blic.

Pogledajte kadrove sa Kipra: