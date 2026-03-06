Grupa pastora se molila za Trampa u Ovalnom kabinetu, dok američko-izraelska vojna operacija protiv Irana ulazi u drugu nedelju.

Izvor: Printscreen/X/Dan Scavino

Grupa hrišćanskih pastora sinoć se okupila u Ovalnom kabinetu Bijele kuće kako bi molila za predsjednika Donalda Trampa u trenutku dok američko-izraelska vojna operacija protiv Irana, u kojoj je poginulo više od hiljadu ljudi, ulazi u drugi nedelju.

Zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Dan Scavino objavio je na društvenim mrežama snimak molitvenog okupljanja. Na njemu se vidi pastor koji predvodi molitvu i traži božansko vođstvo i zaštitu za američkog predsjednika.

U molitvi je posebno spomenuo i američke vojnike uključene u operacije.

"Molim za Tvoju milost i Tvoju zaštitu nad njim. Molim za Tvoju milost i zaštitu nad našim jedinicama i svim muškarcima i ženama koji služe u našim oružanim snagama", rekao je pastor.

Happening Now in the Oval Office at the@WhiteHouse.



God Bless the USA!



❤️pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK — Dan Scavino (@Scavino47)March 5, 2026

Objava Bijele kuće izazvala je brojne reakcije na platformi X. Dio korisnika podsjetio je na odlomak iz Evanđelja po Mateju koji govori o načinu molitve:

"Kad molite, ne budite kao licemeri. Oni vole da mole stojeći u sinagogama i na raskrsnicama ulica da bi ih ljudi vidjeli. Zaista, kažem vam, primili su svoju nagradu. Ti, naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratiće ti", stoji u šestom poglavlju Evanđelja po Mateju.