Konačno otkriveno gde se sada nalazi Čedina bivša žena: Aca Kos živeo sa Jelenom, pa priznao sve o njoj i deci

U emisiji "Amidži šou" Aca Kos je otkrio u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom Čede Jovanovića i njegovom decom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aca Kos bili su gosti u emisiji "AmiG Show" kada su se prvi put dotakli detalja njihovog odnosa. Mnoge je iznenadilo saznanje u kakvom je odnosu Kos sa bivšom suprugom Čedomira Jovanovića.

- Sve okej, sve super, Jelena je moja prijateljica, kad me je on zamolio da ostanem sa njom, ja sam rado ostao sa njom. Ona ako nas gleda sad iz Amerike hoću da joj kažem da je mnogo volim i da mi nedostaje. I da pozdravim Čedinu sestru. Sa njim je uvek okej, kad imam njega ja nemam problem. Ponosan sam na svog prijatelja - rekao je Aca Kos.

Podsetite se kako izgleda bivša supruga Čede Jovanovića:

- Sad je njegov problem što mora da se krije. Ne krije se od mene, mnogo je nezgodno da negde sad sa nekom devojkom prošeta - rekao je Čeda Jovanović.

Podsetite se i kako su Čeda i Aca izgledali u Amidžiju:

- Dobro, ljudi se pitaju što se držite za ruke - pitao je potom Ognjen Amidžić.

- Ja tu tek učim da hodam, ne osećam desnu nogu, koleno sam operisao dva puta, umesto pršljenova imam šrafove. Ja u tom trenutku ne osećam desnu nogu i jedini način je da nisam u kolicima je da se pridržavam za nekoga. Kakav degen moraš da budeš. Pokaži ljudima tu forografiju i pravi selekciju između degena i normalnog čoveka - rekao je Čeda Jovanović.

Izvor: Pink pintscreen

"Prihvatila su me Čedina deca!"

Aca Kos odgovarao je na škakljiva pitanja ljudi sa Instagrama. Na pitanje u kakvom je odnosu sa bivšom ženom Čede Jovanovića, Kos je rekao:

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - priznao je on, a potom je progovorio o odnosu sa Čedinom decom.

- Naravno da su me prihvatili. To su divna deca, studiraju, bore se, nemaju razloga da me ne prihvate.