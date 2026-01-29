logo
Marija Mikić otkrila šta bi radila da joj bivši zamijeni brave ko Tošić Karleuši: "Nikada ne znate šta je u 4 zida"

Autor Jelena Sitarica
0

Marija Mikić među poslednjima je došla na proslavu kod Ognjena Amidžića

Marija Mikić otkrila šta bi radila da joj bivši zamijeni brave ko Tošić Karleuši: "Nikada ne znate š

Marija Mikić je među poslednjima pristigla na proslavu povodom rođenja ćerke Ognjena Amidžića. Lijepa pjevačica bila je raspoložena i da proćaska sa novinarima, a na početku je otkrila i da li joj fali suprug kada su ovakvi povodi u pitanju.

"Ne, nisam usamljena, ne fali mi, sve u pravo vrijeme u životu", odgovorila je Marija kao iz topa.

Pogledajte

00:35
Marija Mikic medju poslednjima stigla kod Ognjena Amidzica
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Na pitanje da li priželjkuje novu ljubav i nekog ko bi je pratio u stopu, Mikićeva je sve iznenadila.

"Otkud ti znaš da se nije već pojavila?", rekla je pjevačica uz osmijeh i dodala: "Javiću vam sve prirodne i normalne stvari, nema potrebe da se krije".

Pjevačica je priznala da je trenutno ipak posvećena djeci, a potom se osvrnula i kako bi reagovala da joj bivši muž zamijeni brave kao Tošić Karleuši.

"Joj, nikada ne znate šta se dešava u nečija četiri zida. Ne sudite nikom i to je to. Nek' ljudi sami rešavaju svoje probleme, sigurno ih mi nećemo njima riješiti", zaključila je Marija Mikić.

marija mikić Ognjen Amidžić proslava rođenja djeteta

