Ognjen Amidžić proslavlja rođenje ćerke Lole, a pred okupljenim novinarima odgovorao je na pitanja. Ipak, jedno mu se nije dopalo
Ognjen Amidžić upriličio je proslavu u jednom poznatom beogradskom restoranu povodom rođenja trećeg djeteta. Podsjetimo, on je u prethodnom braku sa Danijelom dobio sina, dok je sa drugom suprugom Minom, nakon drugog sina Peruna, sada dobio i ćerku Lolu.
Voditelj nije skrivao sreću zbog prinove, a okupljenim novinarima priznao je da je njegova supruga dobro, kao i da se polako navikavaju na bebu u kući.
Ognjen Amidžić pobijesnio na pitanje o Danijeli: Bivša mu se juče udala, on ni ime neće da joj čuje
Međutim, jedno od pitanja mu se nije pretjerano dopalo. Kada su mu spomenuli bivšu suprugu Danijelu i njeno vjenčanje, Amidžić je bijesno odgovorio:
"Mislim da stvarno ne treba da pričamo sad o tome, u ovom trenutku, jer ovo što se dešava meni, i rođenje... da ne pričamo sad o drugim temama", izričit je bio voditelj.
Podsjetimo, Danijela Dimitrovska udala se juče na privatnoj ceremoniji za partnera Jevrema Kosnića, a intimnom vjenčanju prisustvovali su samo najbliži članovi porodice.
