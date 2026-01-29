logo
Ognjen Amidžić pobijesnio na pitanje o Danijeli: Bivša mu se juče udala, on ni ime neće da joj čuje

Jelena Sitarica Đorđe Milošević
0

Ognjen Amidžić proslavlja rođenje ćerke Lole, a pred okupljenim novinarima odgovorao je na pitanja. Ipak, jedno mu se nije dopalo

Ognjen Amidžić pobijesnio na pitanje o Danijeli: Bivša mu se juče udala, on ni ime neće da joj čuje Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ognjen Amidžić upriličio je proslavu u jednom poznatom beogradskom restoranu povodom rođenja trećeg djeteta. Podsjetimo, on je u prethodnom braku sa Danijelom dobio sina, dok je sa drugom suprugom Minom, nakon drugog sina Peruna, sada dobio i ćerku Lolu. 

Voditelj nije skrivao sreću zbog prinove, a okupljenim novinarima priznao je da je njegova supruga dobro, kao i da se polako navikavaju na bebu u kući. 

Međutim, jedno od pitanja mu se nije pretjerano dopalo. Kada su mu spomenuli bivšu suprugu Danijelu i njeno vjenčanje, Amidžić je bijesno odgovorio:

"Mislim da stvarno ne treba da pričamo sad o tome, u ovom trenutku, jer ovo što se dešava meni, i rođenje... da ne pričamo sad o drugim temama", izričit je bio voditelj.

Poslušajte:

Pogledajte

00:23
Ognjen Amidžić burno reagovao na pitanje o bivšoj ženi
Izvor: Ustupljen snimak
Izvor: Ustupljen snimak

Podsjetimo, Danijela Dimitrovska udala se juče na privatnoj ceremoniji za partnera Jevrema Kosnića, a intimnom vjenčanju prisustvovali su samo najbliži članovi porodice.

Ognjen Amidžić proslava rođenja djeteta

