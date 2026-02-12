Javnost ne prestaje da se interesuje za njen privatni, a naročito ljubavni život, koji pjevačica vešto čuva daleko od očiju javnosti.
Pjevačica Sanja Vučić nerado priča o svom privatnom životu, koji ljubomorno čuva samo za sebe. Ipak, ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je Sanju prethodnih dana i snimila je u društvu javnosti nepoznatog muškarca, za kog se nagađa da bi mogao da bude njen novi partner.
Njih dvoje su zajedno krstarili beogradskim ulicama, a dok je on obavljao svakodnevne obaveze, Sanja ga je čekala u automobilu i vreme provodila na telefonu.
Pogledajte:
Ovo je novi dečko Sanje Vučić? Pevačica "uhvaćena" sa misterioznim muškarcem, evo šta su radili u gradu
Kasnije su zajedno otišli u jedan restoran u prestonici, gdje su se zadržali izvjesno vrijeme, a kamere emisije "Paparaco lov" zabilježile su njihov susret.
Već neko vrijeme kruže priče da je Sanja duže od godinu dana u stabilnoj vezi koju ne želi da eksponira u javnosti. Da li je upravo muškarac sa snimka njen izabranik ili je riječ samo o prijateljskom odnosu, za sada ostaje nepoznato. Ono što je primjetno jeste da u javnosti nisu razmjenjivali nežnosti, pa ostaje pitanje da li žele da sačuvaju privatnost ili među njima ipak nema romanse.
Ovo je novi dečko Sanje Vučić? Pevačica "uhvaćena" sa misterioznim muškarcem, evo šta su radili u gradu
Priznala da voli grubosti u krevetu, u studiju zanijemeli
Sanja je svojevremeno otkrila je da joj u se*sualnom odnosu prija malo grubosti, te da su "male batine sasvim u redu".
Pjevačica je gostujući u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića, dobila pitanje da li voli "male" batine tokom se*sa. Sanji je bilo je vidno neprijatno, a onda je odgovorila kratko i jasno:
"Može", rekla je rekla je pjevačica i naglasila da to treba da bude umjereno.
Ovo je novi dečko Sanje Vučić? Pevačica "uhvaćena" sa misterioznim muškarcem, evo šta su radili u gradu