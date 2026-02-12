logo
Ovo je novi dečko Sanje Vučić? Pevačica "uhvaćena" sa misterioznim muškarcem, evo šta su radili u gradu

Autor Marina Cvetković
0

Javnost ne prestaje da se interesuje za njen privatni, a naročito ljubavni život, koji pjevačica vešto čuva daleko od očiju javnosti.

Ovo je novi dečko Sanje Vučić? Pevačica "uhvaćena" sa misterioznim muškarcem, evo šta su radili u gr Izvor: Preent Screen

Pjevačica Sanja Vučić nerado priča o svom privatnom životu, koji ljubomorno čuva samo za sebe. Ipak, ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je Sanju prethodnih dana i snimila je u društvu javnosti nepoznatog muškarca, za kog se nagađa da bi mogao da bude njen novi partner.

Njih dvoje su zajedno krstarili beogradskim ulicama, a dok je on obavljao svakodnevne obaveze, Sanja ga je čekala u automobilu i vreme provodila na telefonu.

Pogledajte:

Kasnije su zajedno otišli u jedan restoran u prestonici, gdje su se zadržali izvjesno vrijeme, a kamere emisije "Paparaco lov" zabilježile su njihov susret.

Već neko vrijeme kruže priče da je Sanja duže od godinu dana u stabilnoj vezi koju ne želi da eksponira u javnosti. Da li je upravo muškarac sa snimka njen izabranik ili je riječ samo o prijateljskom odnosu, za sada ostaje nepoznato. Ono što je primjetno jeste da u javnosti nisu razmjenjivali nežnosti, pa ostaje pitanje da li žele da sačuvaju privatnost ili među njima ipak nema romanse.

Priznala da voli grubosti u krevetu, u studiju zanijemeli

Sanja je svojevremeno otkrila je da joj u se*sualnom odnosu prija malo grubosti, te da su "male batine sasvim u redu".

Pjevačica je gostujući u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića, dobila pitanje da li voli "male" batine tokom se*sa. Sanji je bilo je vidno neprijatno, a onda je odgovorila kratko i jasno:

"Može", rekla je rekla je pjevačica i naglasila da to treba da bude umjereno.

