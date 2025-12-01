Rizo Feratović ponovo zablistao u Zvezdama Granda, a izbor mentora će vas iznenaditi

Rizo Feratović iz Gusinja se ponovo takmiči u Zvezdama Granda.
Nekadašnji predstavnik Crne Gore na Eurosongu sa grupom Dmoll, svoju sreću okušao je i u takmičenju Zvezde Granda, kada mu je mentor bio Miligram Mili.
U subotu smo gledali njegov povratak - prvi krug u ovoj sezoni, u kojem je oduševio žiri i publiku i dobio maksimalan broj glasova.
U trenutku odabira mentora, odlučio je da ne ode kod prisutnih članova žirija, već je iskoristio mogućnost da bude u timu Sanje Vučić.
Mnoge je ovaj potez iznenadio, on je u svoju odluku je siguran, a mi vjerujemo da će napraviti odlične poteze sa svojom mentorkom.