Rizo Feratović ponovo zablistao u Zvezdama Granda, a izbor mentora će vas iznenaditi

Rizo Feratović iz Gusinja se ponovo takmiči u Zvezdama Granda.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Nekadašnji predstavnik Crne Gore na Eurosongu sa grupom Dmoll, svoju sreću okušao je i u takmičenju Zvezde Granda, kada mu je mentor bio Miligram Mili.

U subotu smo gledali njegov povratak - prvi krug u ovoj sezoni, u kojem je oduševio žiri i publiku i dobio maksimalan broj glasova.

Zvezde Granda - Cela Emisija 10 - ZG 2025/26 - 29.11.2025. Izvor: Youtube/ Zvezde Granda

U trenutku odabira mentora, odlučio je da ne ode kod prisutnih članova žirija, već je iskoristio mogućnost da bude u timu Sanje Vučić.

Mnoge je ovaj potez iznenadio, on je u svoju odluku je siguran, a mi vjerujemo da će napraviti odlične poteze sa svojom mentorkom.