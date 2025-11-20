logo
"Nemoj da mračiš": Haos na snimanju "Zvezda Granda", Dara bez dlake na jeziku odgovorila Sanji Vučić

Autor Ana Živančević
Dara Bubamara bila je u centru pažnje u najnovijoj epizodi poznatog takmičenja.

Dara bez dlake na jeziku odgovorila Sanji Vučić Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Nova epizoda popularne muzičke emisije "Zvezde Granda" donijela je neočekivanu raspravu između članova žirija. Sanja Vučić, poznata po svom zaštitničkom stavu prema takmičarima, ušla je u verbalni sukob sa Darom Bubamarom, dok je Dragan Kojić Keba pokušao da smiri situaciju.

Sve je počelo kada je Sanja Vučić detaljno ukazivala takmičarki na greške u pjevanju, što je Dara Bubamara doživjela kao pretjerano kritički stav. Dara se obratila koleginici direktno.

"Nemoj Sanja da mračiš, sad ga i ti pretjera!"

U jednom trenutku, Sanja je izrazila zabrinutost za glas takmičarke, spominjući mogućnost polipa, što je izazvalo dodatnu tenziju.

"Bojim se za njen glas. Dešava se, polip je vrlo opasna stvar i treba voditi računa",rekla je Sanja, ali se Keba nadovezao.

Dragan Kojić Keba, poznat po svom smirenom pristupu, prekinuo je Sanju Vučić rečima: "Da li ste ORL? ORL je...", aludirajući na to da Sanja nije stručnjak za medicinske procjene. Njegova intervencija bila je pokušaj da se rasprava smiri i vrati fokus na takmičenje.

Situacija se srećom ubrzo smirila, te su se pjevačice vratile na obavljanje svog posla, ali je publici u studiju bilo beskrajno zanimljivo.

Inače, Keba se trudi da vodi zdrav život, pa na Grandu jede sirovu hranu, te se trudi da održava liniju.

Zvezde Granda Dara Bubamara Dragan Kojić Keba Sanja Vučić Takmičenje rasprava Pjevanje

