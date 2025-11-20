"Nemoj da mračiš": Haos na snimanju "Zvezda Granda", Dara bez dlake na jeziku odgovorila Sanji Vučić

Dara Bubamara bila je u centru pažnje u najnovijoj epizodi poznatog takmičenja.

Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Nova epizoda popularne muzičke emisije "Zvezde Granda" donijela je neočekivanu raspravu između članova žirija. Sanja Vučić, poznata po svom zaštitničkom stavu prema takmičarima, ušla je u verbalni sukob sa Darom Bubamarom, dok je Dragan Kojić Keba pokušao da smiri situaciju.

Sve je počelo kada je Sanja Vučić detaljno ukazivala takmičarki na greške u pjevanju, što je Dara Bubamara doživjela kao pretjerano kritički stav. Dara se obratila koleginici direktno.

"Nemoj Sanja da mračiš, sad ga i ti pretjera!"

U jednom trenutku, Sanja je izrazila zabrinutost za glas takmičarke, spominjući mogućnost polipa, što je izazvalo dodatnu tenziju.

"Bojim se za njen glas. Dešava se, polip je vrlo opasna stvar i treba voditi računa",rekla je Sanja, ali se Keba nadovezao.

Dragan Kojić Keba, poznat po svom smirenom pristupu, prekinuo je Sanju Vučić rečima: "Da li ste ORL? ORL je...", aludirajući na to da Sanja nije stručnjak za medicinske procjene. Njegova intervencija bila je pokušaj da se rasprava smiri i vrati fokus na takmičenje.

Situacija se srećom ubrzo smirila, te su se pjevačice vratile na obavljanje svog posla, ali je publici u studiju bilo beskrajno zanimljivo.

Inače, Keba se trudi da vodi zdrav život, pa na Grandu jede sirovu hranu, te se trudi da održava liniju.