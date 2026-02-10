Provodile se zajedno i podržavale: Prijovićka jasno stavila do znanja šta misli o aferi Milice Todorović

Aleksandra je još jedna u nizu Miličinih koleginica i kolega koje su se oglasile o aferi koja drma domaću estradu.

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nekoliko dana i dobila sina Bogdana, ali drama u njenom životu ne prestaje i pjevačica nema mira nakon što se za domaće medije oglasila žena koja tvrdi da je supruga oca Miličinog djeteta.

Milica se u međuvremenu oglasila i istakla da će o svemu progovorila kada ona to bude odlučila, trenutno je u svom domu u Beogradu. Pored porodice, kolege sa estrade svakodnevno joj pružaju podršku, a sada se oglasila i Aleksandra Projović, koja se već godinama unazad druži sa Milicom.

Aleksandra je objavila fotografiju sa Todorovićem i napisala jednu, ali veoma moćnu riječ i jasno stavila do znanja šta misli o svemu.

"Moja", kratko je poručila Prija, te označila Milicu na fotografiji.