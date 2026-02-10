logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Provodile se zajedno i podržavale: Prijovićka jasno stavila do znanja šta misli o aferi Milice Todorović

Provodile se zajedno i podržavale: Prijovićka jasno stavila do znanja šta misli o aferi Milice Todorović

Autor Đorđe Milošević
0

Aleksandra je još jedna u nizu Miličinih koleginica i kolega koje su se oglasile o aferi koja drma domaću estradu.

Prijovićka jasno stavila do znanja šta misli o aferi Milice Todorović Izvor: MODNO/Đorđe Milošević

Pjevačica Milica Todorović porodila se prije nekoliko dana i dobila sina Bogdana, ali drama u njenom životu ne prestaje i pjevačica nema mira nakon što se za domaće medije oglasila žena koja tvrdi da je supruga oca Miličinog djeteta.

Milica se u međuvremenu oglasila i istakla da će o svemu progovorila kada ona to bude odlučila, trenutno je u svom domu u Beogradu. Pored porodice, kolege sa estrade svakodnevno joj pružaju podršku, a sada se oglasila i Aleksandra Projović, koja se već godinama unazad druži sa Milicom.

Aleksandra je objavila fotografiju sa Todorovićem i napisala jednu, ali veoma moćnu riječ i jasno stavila do znanja šta misli o svemu.

"Moja", kratko je poručila Prija, te označila Milicu na fotografiji.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović milica todorović podrška

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ