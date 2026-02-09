logo
"Niko ga nije vidio, sa njom je sestra": Novi detalji odnosa Milice Todorović sa partnerom nakon porođaja

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Milica Todorović, nakon što je napustila porodilište, dane provodi u svom domu, U ovom, za nju emotivnom periodu, najveću podršku pruža joj sestra, koja se od Milice ne odvaja i svakodnevno je uz nju.

Novi detalji odnosa Milice Todorović sa partnerom nakon porođaja Izvor: YouTube/screenshot/Paparazzo Lov // DNK

Vijest da je N. M, partner Milice Todorović, navodno u braku, odjeknula je kao bomba u javnosti, a dodatnu buru izazvale su tvrdnje njegove navodne supruge da sa djecom prolazi kroz veoma težak period.

Kako za otkriva izvor blizak pjevačici za domaće medije, Milica se u potpunosti povukla iz javnosti i sve svoje vrijeme posvetila bebi.

"Milica je kod kuće. Potpuno se isključila od svega što se desilo i ne želi da se dodatno opterećuje. Trudi se da se fokusira isključivo na dijete i na to da se što prije oporavi. Od nje se ne odvaja sestra, koja je uz nju bukvalno 24 sata. Nema govora o dadilji, barem za sada. Jedino što znam, jeste da joj povremeno dolazi medicinska sestra kako bi joj pomogla oko bebe i dala savjete u vezi sa njegom", navodi sagovornik za Informer.

Na pitanje da li Milicu obilazi njen partner i kakvi su njihovi odnosi nakon izbijanja skandala, izvor ostaje uzdržan, ali naglašava da je situacija komplikovana.

"Oca niko od bliskih ljudi nije vidio poslednjih dana. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da li je dolazio, ali vjerujem da su u kontaktu i da se povremeno čuju i viđaju. Priča o njegovoj supruzi nije novost za Milicu, ona je za to znala i ranije, ali je šok nastao u trenutku kada je sve izašlo u javnost. Što se tiče budućnosti njihovog odnosa, trenutno je sve neizvjesno i niko ne može sa sigurnošću da kaže kako će se stvari dalje odvijati", zaključuje izvor Informera.

Pogledajte prvu Miličinu objavu iz porodilišta u jeku skandala:

