Sestra poznate pevačice iznela je svoje mišljenje nakon skandala koji potresa region.

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela dečaka Bogdana, a čim se porodila u javnosti je nastao je skandal, pošto su isplivali navodi da je otac njenog deteta oženjen drugom ženom.

Naime, posle njenog porođaja, oglasila se još žena koja tvrdi da je udata oca njenog sin, i otkrila da su njih dvoje još uvek u braku i da je tek nedavno saznala da je pevačica trudna.

Milica se o ovoj temi oglasila dva puta, a na dan kada je izašla iz porodilišta – progovorila je i njena mlađa sestra Anđela.

Vidi opis Oglasila se sestra Milice Todorović: Evo šta poručila nakon navoda da je pevačica dobila dete sa oženjenim čovekom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 7 / 7

"Istina uvek ima dva lica, dve strane... i zato ne sudite!", deo je koji je Anđela podvukla i dodala:

"Polakoooo."

Otac deteta poslao trubače

Podsetimo, juče je usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, danas su se ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

"Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu", rekao je jedan od komšija.