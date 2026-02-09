logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasila se sestra Milice Todorović: Evo šta poručila nakon navoda da je pevačica dobila dete sa oženjenim čovekom

Oglasila se sestra Milice Todorović: Evo šta poručila nakon navoda da je pevačica dobila dete sa oženjenim čovekom

Autor Ana Živančević
0

Sestra poznate pevačice iznela je svoje mišljenje nakon skandala koji potresa region.

Oglasila se sestra Milice Todorović: Evo šta poručila nakon navoda da je pevačica dobila dete sa ože Izvor: Kurir TV screenshot

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela dečaka Bogdana, a čim se porodila u javnosti je nastao je skandal, pošto su isplivali navodi da je otac njenog deteta oženjen drugom ženom.

Naime, posle njenog porođaja, oglasila se još žena koja tvrdi da je udata oca njenog sin, i otkrila da su njih dvoje još uvek u braku i da je tek nedavno saznala da je pevačica trudna.

Milica se o ovoj temi oglasila dva puta, a na dan kada je izašla iz porodilišta – progovorila je i njena mlađa sestra Anđela.

"Istina uvek ima dva lica, dve strane... i zato ne sudite!", deo je koji je Anđela podvukla i dodala:

"Polakoooo."

Otac deteta poslao trubače

Podsetimo, juče je usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, danas su se ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

"Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu", rekao je jedan od komšija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

milica todorović porođaj sestra

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ