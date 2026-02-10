"Prije nego se ispovraćamo po tastaturi treba da imamo malo svijesti": Oštre riječi bivše cimerke Milice Todorović

Jovana Pajić svojevremeno je bila cimerka Milici Todorović, a sada se oglasila i stala u odbranu

Pjevačica Milica Todorović našla se u centru skandala par dana nakon porođaja, nakon što se saznalo da je partner sa kojim je dobila sina Bogdana navodno oženjen.

Njegova navodna supruga izašla je u javnost sa ozbiljnim optužbama, počev od toga da joj suprug ne da razvod, preko toga da ona i djeca trpe ogroman stres, kao i da njen muž laže i nju i Milicu, kao i da je pjevačicu upoznala ali da je nije zanimao njen bol.

Milici su u međuvremenu pružile podršku brojne kolege, a jedna od najglasnijih bila je upravo njena nekadašnja cimerka Jovana Pajić koja je javno osudila svaki loš komentar upućen na račun Todorovićeve.

- Prije nego se ispljunemo i ispovraćamo po tastaturi treba da imamo malo svijesti o tome da svako od nas ima djecu, sestre, braću, članove porodice koji svakodnevno čine raznorazne stvari sa kojima žive, ali kada se uperi ćurak na njihovu adresu, onda svako ima razlog da se od nečega odbrani - rekla je Jovana.

- Svima nam je potrebno da se prvo izborimo sa svojom savješću i sa onim ko smo i šta smo, pa tek onda možemo da stanemo na tuđu adresu. Niko ne zna šta se u bilo čijem životu dešava da bi mogao da donosi bilo kakve zaključke, a da ne pričamo o osudi. Po mom mišljenju je to licemjerno, neljudski i toliko me plaši - zaključila je pjevačica za TV E.

Milica se oglasila iz porodilišta

Podsjetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M. - supruga muškarca sa kojim je pjevačica dobila sina.

Tim povodom se oglasila i pjevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bijele. I od te istine ne bježim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

