"To su stvari za policiju, treba zaštititi žene": Senidah o skandalu Milice Todorović sa oženjenim, spomenula i Čolu

Senidah je tokom konferencije za novinare prokomentarisala i aktuelne teme

Pevačica Senida Hajdarpašić poznatija kao Senidah, održaće veliki solistički koncert 22. maja 2026. u Sava Centru, a sada je na press konferenciji ujedno govorila i o aktuelnim temama.

Pevačica je istakla da na svom koncertu u prvom redu želi fanove, dok kolege mogu u lože, a na pitanje da li će Dino Merlin biti jedan od gostiju, sve je zbunila odgovorom da "ne želi da mu smeta".

Senidah se sad dotakla i aktuelnih tema - bombe koja je bačena na kuću Zdravka Čolića i skandala nakon porođaja Milice Todorović kada se saznalo da je njen partner zapravo oženjen.

Senidah je priznala da ne želi da prati vesti, te da iako je videla natpise, ne želi da se meša u priču.

"Niti imam veze sa tim, niti želim da se bavim time. Ja mislim da mi ne treba da sudimo ikome što se tiče jedne osobe. Svako ima svoj život, svakako treba zaštititi sve ljude, naročito žene", rekla je Senidah povodom slučaja Milice Todorović.

Kada je reč o Čoli, njen stav je bio sličan.

"To nisu stvari za nas, to su stvari za policiju i druge ustanove", zaključila je pevačica.

