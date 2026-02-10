Iz auto-perionice oca djeteta Milice Todorović šokirali novim detaljima: Svi znali za vezu, žena dolazila nenajavljeno

Isplivali novi detalji iz odnosa Todorovićeve i oženjenog oca njenog djeteta

Izvor: Paparazzo lov / DNK

Prije samo nekoliko dana, javnost je šokiralo saznanje da je N. M, partner sa kojim je Milica Todorović dobila dijete zapravo oženjen, što je objelodanila žena koja se predstavila medijima kao zakonska supruga.

Ona je iznijela niz optužbi, počev od toga da joj muž ne daje razvod, kao i da ona i djeca prolaze kroz pakao. Takođe je rekla da se srela sa Milicom, i da njen suprug laže i nju i pjevačicu.

Izvor: screenshot

U međuvremenu je otkriveno i da N. M. ima svoj biznis, kao i auto-perionicu u Beogradu, a sada su radnici iste progovorili o odnosima njihovog šefa sa pjevačicom.

- Svi koji rade ovde znali su da je on u šemi sa Milicom. O tome nije pričao, sve do prije nekoliko dana pred porođaj. Vidjeli smo je jednom ili dvaput da je dolazila dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova žena je u poslednje vrijeme redovno dolazila, i to nenajavljeno. Vidjelo se da između njih vlada neka netrpeljivost, bilo je i teških i glasnih riječi. Kad je saznao da je postao otac, bio je baš veseo i sve je častio. Ipak, niko nije vjerovao da će sve izaći u javnost. Otkad se saznalo za sve ovo, nije dolazio na posao. Vjerovatno je shvatio da je bolje da se malo skloni dok se ova gungula ne stiša - priča sagovornik Kuirira, koji je molio za diskreciju.

Kako dalje navodi, najzanimljivije od svega je što su Miličin sadašnji i bivši dečko M. B. poznanici.

- Bivši Miličin vjerenik je redovno dolazio u auto-perionicu. Tu je prao svoj automobil dok je živio kod nje u stanu. On i Miličin sadašnji dečko su super poznanici i uvijek su se srdačno pozdravljali i javljali jedan drugome. Kad je on posle uhapšen i kad se pročulo za taj skandal, baš mu je bilo žao Milice - zaključuje sagovornik.

Pogledajte fotografije bivšeg:

Podsjetimo, zbog novonastale situacije Milica je u nelagodnom položaju i zamolila je za preko potrebni mir u narednom periodu.

"Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane", rekla je Milica nedavno za MONDO i dodala:

"Kad dođe vrijeme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim djetetom", istakla je Milica za MONDO.

Pogledajte i objave Milice Todorović na mrežama nakon skandala:



