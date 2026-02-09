Milica Todorović progovorila o ženi svog partnera kojem je rodila dijete: “Boli i mene”

Pjevačica Milica Todorović indirektno se obratila supruzi oca svog djeteta.

Izvor: YouTube printscreen

Pjevačica Milica Todorović oglasila se iz porodilišta zbog hajke nakon otkrivanja šokantne istine o muškarcu s kojim je rodila sina Bogdana. Naime, osoba koja se predstavlja kao supruga oglasila se za medije i otkrila da je s njim u braku 19 godina i da imaju dvojicu sinova.

Milica je u nešto dužem saopštenju napisala da prolazi kroz težak period, ali se između ostalog obratila i ženi muškarca s kojim je dobila sina.

"Razumijem da postoje snažne emocije. Razumijem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene", napisala je Milica, aludirajući na suprugu oca njenog djeteta.

"Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svede na naslove. Kada se zaboravi da si prije svega čovjek, žena, majka. Moja stvarnost danas nisu ni priče ni nagađanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dijete", nastavila je Milica.

Po dolasku na proslavu rođendana Žike Jakšića, voditeljka Pinka Bojana Lazić izjavila je da joj je žao obje žene.

"Ne smijem da budem iskrena. Ako progovorim opet… Prvo, toliku ljubav šaljem Milici. Ona je toliko lijepa i talentovana žena. Prije svega mi je žao što u ovim danima ne može da uživa. Porodila se i čita sve ovo – mogu samo da zamislim kako joj je. Meni je jako žao. Napisala sam joj poruku da čuva dijete i sebe. Sve će ovo jednog dana biti prošlost. Mislim da su muškarci prolazna kategorija, proći će i ovo. Meni je muškarac tu kriv. Žao mi je i žene i njenog, ako je istina. Ja stvarno ne znam da li je to istina. Žao mi je obje žene. U ovom slučaju mislim da je samo Milicina izjava ovde vjerodostojna", rekla je Bojana Lazić za prisutne medije.