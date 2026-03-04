Šaranović tvrdi da je "uprkos pokušajima blijedih manipulativnih tumačenja saopštenja Delegacije EU povodom predloga Zakona o unutrašnjim poslovima i ANB", dodatno potvrđeno sve ono što je i prethodno rečeno.

Ministar unutašnjih poslova Danilo Šaranović reagovao je na mišljenje Delegacije EU u Podgorici koja je, u izjavi za Antenu M, navela da izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u nijesu usklađene sa pravnom tekovinom EU.

"Delegacija EU je potvrdila da su nacrti zakona usaglašavani sa Evropskom komisijom te da samo dio Zakona o unutrašnjim poslovima koji se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti treba usaglasiti sa GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka) i LED (Direktiva o sprovođenju zakona) nakon njihovog donošenja, što je predviđeno amandmanom 12.

U saopštenju Delegacije EU stoji, citiram: „Crnoj Gori smo ukazali na dvije opcije: ili usklađivanje ovih odredbi sa pravnim tekovinama EU prije usvajanja zakona ili usvajanje zakona i usklađivanje odredaba prije završetka pregovora o pristupanju”. Dakle, jasno je rečeno da se zakon o unutrašnjim poslovima može usvojiti uz obavezu usklađivanja koja je predviđena amandmanom 12 (član 214b), kojim je propisana obaveza usaglašavanja Zakona o unutrašnjim poslovima nakon donošenja novog Zakona o zaštiti podataka, što sam kazao na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu", navodi Šaranović.

Kako dalje objašnjava, 12 amandmana podnijetih na Zakon o unutrašnjim poslovima su rezultat višemjesečnih usaglašavanja sa nadležnim direktoratima Evropske komisije, a što, tvrdi, se oslikava u saopštenju Delegacije EU i koje, navodi, svjedoči da se ne spori predlog zakona, već se ističe ono što je propisano amandmanom 12, a to je potreba usaglašavanja sa GDPR i LED nakon njihovog donošenja.

"Takođe je i nevješta manipulacija da sam u Skupštini kazao da je završno mjerilo za poglavlje 24 donošenje izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima. Sa druge strane, čvrsto stojim pri stavu da nema zatvaranja poglavlja 24 bez hitne izmjene Zakona, jer brojne obaveze propisane završnim mjerilima ne mogu biti ispunjene bez usvajanja Zakona. Na prvom mjestu, misli se na stvaranje zakonskih pretpostavki da se sa IV stepenom stručne spreme (srednja škola) može zasnovati radni odnos u Policiji", navodi Šaranović.

Kako dodaje, njihova obaveza je da samo u graničnoj policiji obezbijede 1.900 policijskih službenika.

"Danas ih imamo svega 900, od kojih će čak 600 ispuniti uslove za penziju u narednih 18 mjeseci. Svakome je jasno da to nije moguće sprovesti sa važećim zakonom koji propisuje da se radni odnos u policiji može zasnovati isključivo sa višom i visokom stručnom spremom.

Na kraju, nema ovdje bilo kakvih nejasnoća. Jasno je šta je čija agenda, a onima koji misle da će se reformski procesi, snaženje sektora bezbjednosti i borba protiv kriminala zaustaviti, poručujem da su ništa drugo do sitan kamen na putu uspostavljanja apsolutne vladavine prava u Crnoj Gori", zaključuje Šaranović.