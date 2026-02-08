logo
Oženjeni dečko Todorovićeve poslao trubače ispred zgrade? Ori se muzika u luks naselju, komšije na prozorima

Autor Đorđe Milošević
Veselo je u naselju u kom živi pjevačica Milica Todorović.

Pjevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svijet donijela sina Bogdana, kojeg je dobila sa oženjenim muškarcem.

Pjevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svijet donijela sina Bogdana, kojeg je dobila sa oženjenim muškarcem. Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište, kako pišu domaći mediji, i vratila se kući, a po nju je došla majka Jasmina kako bi joj pomogla oko stvari.

Ipak, uslijedilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, danas su se ispred pjevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pjesama.

„Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su, naravno, pomislili da je muzika za Milicu“, rekao je jedan od komšija.

„Trubači su stajali ispred ulaza i svirali, bili su vrlo elegantni. Atmosfera je bila baš vesela, mnogi su snimali i gledali“, dodala je druga stanarka.

Iako to nije zvanično potvrđeno, navodno je riječ o iznenađenju koje je poslao njen partner povodom rođenja sina.

Ne može da se razvede?

Velika prašina se podigla nakon što se saznalo da je dečko Milice Todorović, kojem je prije nekoliko dana rodila sina, zapravo oženjen.

Klupko je počelo da se odmotava, a detalji o Miličinom dečku sve više izbijaju na površinu. Kako saznaju domaći mediji, u pitanju je privatnik koji se bavi prodajom automobila. Upravo su se tako njih dvoje i upoznali, kada je Milicu nekadašnji partner M. B. prevario za kola, a u međuvremenu se saznalo da je imovina navodno glavni problem.

