Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je optužnicu protiv Srđana Popovića, Bobana Milića i Nenada Nena Kaluđerovića, zbog ubistva Dalibora Đurića iz Kotora, 22. septembra 2016. godine u spuškom zatvoru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To su saopštili iz SDT-a, navodeći da je Popović u zatvoru zbog drugog krivičnog djela, a da su Milić i Kaluđerović u bjekstvu.

Na teret im se stavljaju krivčna djela stvaranje kriminalne organizacije, Popoviću i Miliću da su kao saizvršioci ubili Đurića, a Kaluđeroviću teško ubistvo pomaganjem.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv okrivljenih: S.P., B.M. i N.K., zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljeni S. P. i B.M. kao saizvršioci i krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni N.K. krivično djelo teško ubistvo pomaganjem", saopšteno je iz SDT-a, javljaju Vijesti.

Pojašnjavaju da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici okrivljeni i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenog D.Đ, pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, 22. septembra 2016. godine.

"Okrivljeni S.P. je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u pritvoru u drugom krivičnom predmetu i postupku, a okrivljeni B.M. i N.K. su u bjekstvu i u odnosu na njih je određen pritvor i naređeno raspisivanje potjernice", piše u saopštenju.