logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitno operisana Zorica Brunclik: Otkriveno zašto je nema u javnosti, kolege morale da ćute o svemu

Hitno operisana Zorica Brunclik: Otkriveno zašto je nema u javnosti, kolege morale da ćute o svemu

Autor Jelena Sitarica
0

Kako tvrdi izvor, Zorica je nakon intervencije puštena na kućno liječenje.

Hitno operisana Zorica Brunclik Izvor: Pritnscreen/TV Pink

Muzička zvijezda Zorica Brunclik se već neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti, što je pokrenulo niz pitanja o njenom zdravstvenom stanju, a da je stvar ozbiljna bilo je jasno kada se nije pojavila ni na koncertu pokojnom kumu Šabanu Šauliću, ali ni na nekoliko snimanja "Pinkovih zvezda". 

Umjesto nje, u stolici su se našli njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, međutim, niko od njih nije želio da odgovara na pitanja o Zoričinom stanju. 

Kako Scandal saznaje, Zorica je prije desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno liječenje i oporavak.

- Istina je to što ste čuli, Zorica je operisana hitno.Ne želim da ulazim u detalje dijagnoze i šta je operisala jer to porodica ne želi, ali mogu da vam kažem da je Zorica sada dobro i da se oporavlja u svom domu. Prije mjesec dana Zorica je osjetila neke tegobe i odmah se javila ljekaru. Nakon ispitivanja i postavljanja dijagnoze, morala je na hitnu operaciju - priča izvor i dodaje:

- Zorica je dobra žena i vrlo je hrabra i zbog toga je, vjerujte mi, sve ovo prošlo u najboljem redu. Takav čovjek mora da se izbori s problemima u koje upadne, a ona je takva - dobra. Sada su oko nje u kući Kemiš i djeca i ne dozvoljavaju da joj bilo šta fali, maze je i paze, kao što to čine jedni s drugima i kada je sve u najboljem redu.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

zorica brunclik operacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ