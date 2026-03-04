Hitno operisana Zorica Brunclik: Otkriveno zašto je nema u javnosti, kolege morale da ćute o svemu

Kako tvrdi izvor, Zorica je nakon intervencije puštena na kućno liječenje.

Muzička zvijezda Zorica Brunclik se već neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti, što je pokrenulo niz pitanja o njenom zdravstvenom stanju, a da je stvar ozbiljna bilo je jasno kada se nije pojavila ni na koncertu pokojnom kumu Šabanu Šauliću, ali ni na nekoliko snimanja "Pinkovih zvezda".

Umjesto nje, u stolici su se našli njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, međutim, niko od njih nije želio da odgovara na pitanja o Zoričinom stanju.

Kako Scandal saznaje, Zorica je prije desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno liječenje i oporavak.

- Istina je to što ste čuli, Zorica je operisana hitno.Ne želim da ulazim u detalje dijagnoze i šta je operisala jer to porodica ne želi, ali mogu da vam kažem da je Zorica sada dobro i da se oporavlja u svom domu. Prije mjesec dana Zorica je osjetila neke tegobe i odmah se javila ljekaru. Nakon ispitivanja i postavljanja dijagnoze, morala je na hitnu operaciju - priča izvor i dodaje:

- Zorica je dobra žena i vrlo je hrabra i zbog toga je, vjerujte mi, sve ovo prošlo u najboljem redu. Takav čovjek mora da se izbori s problemima u koje upadne, a ona je takva - dobra. Sada su oko nje u kući Kemiš i djeca i ne dozvoljavaju da joj bilo šta fali, maze je i paze, kao što to čine jedni s drugima i kada je sve u najboljem redu.



