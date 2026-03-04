Zašto pas stavlja šapu na vas? Ovo je gest sa dubljim značenjem, a mnogi vlasnici ga ne razumiju

Vaš pas vas gleda sa odanošću, a potom nježno stavlja šapu na vaše rame ili nogu. To je gest koji mnoge vlasnike razniježi, ali da li zaista razumijemo šta znači? Nije to samo "pseća verzija rukovanja".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ovaj, naizgled jednostavan, gest može da ima više značenja. Dr Meri Berč, bihevioristkinja i direktorka programa AKC Family Dog, ističe da kada pas stavi šapu na vas, najčešće je to signal komunikacije i ne znači uvijek isto.

Psi, slično ljudima, koriste govor tijela da iskažu svoje potrebe.

"Psi koriste govor tijela da poruče: 'Imam potrebu', 'Moram napolje' ili 'Gladan sam, vreme je za večeru'", objašnjava Berč.

Stavljanje šape na vašu ruku, nogu ili koljeno može da bude i signal da je vrijeme za šetnju, ali i molba za poslasticu. Fizički kontakt je za psa prirodan način građenja veze.

"Razmislite o tome kada čovjek grli drugu osobu. To može da znači: 'Volim te', 'Žao mi je zbog tvog gubitka' ili 'Drago mi je što te ponovo vidim'", kaže Berč.

Davanje šape takođe je način započinjanja komunikacije, slično ljudskom "Hej" ili podignutoj ruci na sastanku. Često iza ovog gesta stoji jednostavna potreba za nježnošću.

"Kada mislim na moje pse koji su mi stavljali šape, prvo mi pada na pamet moj Border koli. Na taj način me je podsticao da ga češkam. Kada bih prestala, šapa bi se odmah opet našla na mom ramenu", dodaje.

Jednim pokretom šape može da bude izraženo više zahtjeva, ne samo onaj koji učimo psa uz komandu "Daj šapu".

Vlasnici često jačaju ovaj gest nagradom, poslasticom ili obrokom.

"Brzo davanje poslastice djeluje kao jednostavno rešenje, ali tako nehotice možete da učvrstite ovu naviku kod psa", upozorava Berč.

Slično tome, ako pas želi napolje, može da pokuša da privuče vašu pažnju šapom, lajanjem, mahanjem repom ili tako što donosi igračku. Stavljanje šape je suptilan, ali efikasan način da prenese ovu potrebu.

Mnogi psi su nezavisni i nikada neće staviti šapu na vlasnika, dok će drugi to raditi redovno, zahtjevajući nježnost. Ipak, šapa na vašem koljenu može da bude i signal zabrinutosti.

"Grmljavina, separaciona anksioznost ili naglo kucanje na vrata mogu da natjeraju psa da traži utjehu kroz dodir šapom", objašnjava Berč i dodaje da je u takvoj situaciji najbolje reagovati smireno, češkanjem ili davanjem omiljene igračke.

Psi su izuzetno osejtljivi na emocije vlasnika. Ako osete tugu ili razočaranje, mogu da pokušaju da utješe čovjeka dodirom šape. To je njihov način da pokažu podršku i ljubav.

