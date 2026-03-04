CAS je odlučio da “nije nadležan”. U prevodu – nije želio da ispita da li je odluka o izmještanju utakmice iz Kotora bila zakonita i zasnovana na pravilima. Time je klub praktično ostavljen bez međunarodne sportske pravne zaštite.

Izvor: vaterpolo savez crne gore

Povodom odluke Međunarodnog suda za sportsku arbitražu da se meč između Primorca i Juga ipak odigra u Podgorici, oglasio se i kotorski klub.

Saopštenje koje potpisuje predsjednik Siniša Kovačević, prenosimo u cjelosti:

”CAS je odlučio da “nije nadležan”. U prevodu – nije želio da ispita da li je odluka o izmještanju utakmice iz Kotora bila zakonita i zasnovana na pravilima. Time je klub praktično ostavljen bez međunarodne sportske pravne zaštite.

To ima teške posljedice. Odluka EA ostaje na snazi, a Primorac je doveden pred ultimatum: ili da igra pod nametnutim uslovima ili da rizikuje ozbiljne kazne – suspenziju iz takmičenja par godina i finansijske sankcije. To nije ravnopravan položaj, to je pritisak. Napominjemo, VPK Primorac je ne samo u ovom trenutku, već tačno pet godina bez ikakve institucionalne podrške i pomoći, preciznije-sam u svemu.

Posebno je zabrinjavajuće što je EA naložila da se utakmica igra u 19 časova prije nego što je odluka CAS-a zvanično objavljena. Takav potez ostavlja ozbiljan prostor za sumnju i otvara pitanje da li je ishod bio poznat unaprijed. Dodatno, na istom bazenu je već zakazana druga utakmica u 18 časova, što čini cio raspored organizaciono apsurdnim i pokazuje da se insistira na sprovođenju odluke po svaku cijenu.

Kada međunarodni sportski sud odbije da odlučuje, a krovna organizacija istovremeno ubrzava izvršenje sporne odluke, šalje se jasna poruka – klub nema gdje da traži zaštitu unutar sportskog sistema. Kao odgovorni ljudi, nemamo pravo da se igramo sa sudbinom Kluba i stogodišnjim trudom prethodnih generacija, niti sa budućnošću generacija koje dolaze.

Pravna mogućnost postoji pred redovnim sudovima u Švajcarskoj, gdje je sjedište organizacije. Ali to više nije samo sportsko pitanje – to je institucionalno i državno pitanje. Jer ako međunarodne sportske institucije mogu da donose odluke sa političkom pozadinom bez stvarne sudske kontrole, onda je problem mnogo veći od jednog meča. Ovo nije borba za termin utakmice. Ovo je borba za pravo na pravičan postupak i elementarnu pravnu sigurnost u sportu.

Pozivamo navijače da večeras podrže VPK Primorac u jednoj od možda najvažnijih utakmica u istoriji Kluba!”