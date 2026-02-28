Dado Polumento sa trudnom suprugom "zaglavljen" zbog eksplozija u Dubaiju: Hitno se oglasili, ne znaju kako nazad

Pjevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivima sa trudnom suprugom Ivonom i djecom, a povratak kući planiran je bio preko Dubaija, koji je sada zatvoren zbog eksplozija.

Pjevač Dado Polumenta trenutno boravi na Maldivima sa trudnom suprugom Ivonom i djecom, a povratak kući planiran je bio preko Dubaija. Međutim, usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora u većem dijelu Ujedinjenih Arapskih Emirata, njihovo povratak je doveden u pitanje.

Tim povodom oglasila se Ivona putem svog Instagram profila.

"Dragi ljudi, hvala što pitate i brinete. Da, trebalo je da se vraćamo preko Dubaija, ali za sada su svi letovi otkazani. Vidjećemo šta će biti kroz par dana kada bi trebalo da letimo. Nadam se da će se situacija smiriti i da ćemo stići kući", poručila je Ivona, supruga pjevača Dada Polumente.Porodica trenutno ostaje na Maldivima dok se ne steknu uslovi za bezbedan povratak, a brojni fanovi pjevača uputili su im poruke podrške i želje da se što pre bezbedno vrate kući.

Aerodrom paralisan u Dubaiju

Prema navodima u Dubaiju je odjeknulo nekoliko eksplozija nakon što je Iran pokrenuo kontranapade posle zajedničkog udara Amerike i Izraela. Aktivirana je protivvazdušna odbrana, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi da je aerodrom u Dubaiju gotovo potpuno paralisan, dok su brojni letovi otkazani ili odloženi.

I Radanovići "zatočeni" na Maldivima

Podsjetimo, estradni par Sloba i Jelena Radanović, takođe se nalaze na Maldivima, a kako bi se vratili u Srbiju, treba da presjedaju u neku od zemalja Bliskog istoka.

Jelena Radanović se oglasila sa Maldiva: "Braćo Srbi na Maldivima, kako ćemo kući?" napisala je ona.

