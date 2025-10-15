Jedan od najzgodnijih glumaca danas je u kolicima, svaki dan može mu biti zadnji: "Boriću se do poslednjeg daha"

Gledaoci "Uvoda u anatomiju" su ga obožavali, a u "Euforiji" smo se uvjerili da mu godine ne mogu ništa. Ipak, prije nekoliko mjeseci holivudski ljepotan je objavio da mu je dijagnostikovana neizlečiva bolest.

Holivudski glumac Erik Dejn (52) u aprilu je objavio tužnu vijest da mu je dijagnostikovana amiotrofna lateralna skleroza (ALS), a prije nekoliko dana poručio je svojim obožavaocima da namjerava da se bori.

Dejn je otac dvije djevojčice, Bili Biatris (15) i Džordži Džeraldin (13), i kaže da planira da bude uz njih dok odrastaju. U videu objavljenom na TikToku, glumac je kongresmenu Eriku Svolvelu objasnio da želi da proslavi sve uspjehe i srećne trenutke svojih ćerki.

"Imam dvije ćerke kod kuće. Želim da ih gledam kako završavaju fakultet, udaju se, možda čak i imaju unuke... Želim da budem tu za sve to! Zato ću se boriti do poslednjeg daha", rekao je.

Dejn je u Vašingtonu razgovarao sa Svolvelom o finansiranju istraživanja potrebnog za poboljšanje liječenja ALS-a. Omiljeni glumac danas je u invalidskim kolicima, a glas mu je promukao i jedva čujan.

Nedavno su Erika Dejna fotografisali paparaci, koji su ga upitali ima li poruku za svoje obožavaoce, na šta je on tiho rekao: "Ne gubite vjeru, prijatelji."

Nakon što je u aprilu objelodanio da boluje od amiotrofne lateralne skleroze (ALS), Erik je tokom gostovanja u emisiji Dobro jutro, Ameriko u junu otkrio da je njegov put do dijagnoze prošao gotovo neprimećeno, dok se danas nalazi u teškom stanju.

"Imam samo jednu funkcionalnu ruku - lijeva mi još uvjek radi, ali desna, koja mi je bila dominantna, potpuno je otkazala", rekao je.

Dodao je da se slabost širi i na lijevu ruku, zbog čega je sve više zabrinut zbog daljeg napredovanja bolesti. Izvori bliski glumcu kažu da, iako je tužno vidjeti ga u takvom stanju, Erik pokušava da ostane optimističan i vedar, te je zahvalan na svakom novom danu jer, kako kaže, "zna da možda neće dočekati sledeći."

Iako se Erik Dejn suočava s veoma teškom situacijom i sve izraženijim simptomima kako bolest napreduje, odlučan je u tome da pomogne sebi, ali i svim drugim pacijentima koji žive sa ALS-om. Nedavno je postao zaštitno lice kampanje "Push for Progress" organizacije "I-AM ALS2, koja ima za cilj da prikupi milijardu dolara u roku od tri godine, kako bi se obezbijedila sredstva za nastavak istraživanja ove teške bolesti.