Tek se saznalo da je trudna, a veza već pukla: Edita otkrila ko je pored nje dok je u drugom stanju

Sve je obradovala vijest da je pjevačica Edita Aradinović u blagoslovenom stanju sa svojim izabranikom, a sada je uslijedio šok da je par raskinuo.

Izvor: Youtube printscreen / VOSKAST

Od trenutka kada se u javnosti saznalo za trudnoću, ali i malo prije toga, Edita se povukla i smanjila pojavljivanja u javnosti. Sada je isplivala vijest da je navodno veza sa ocem njenog djeteta pukla.

Nažalost, pjevačici to nije pomoglo da se manje piše o njenom privatnom životu. Trudnoću je za domaće medije samo potvrdila, a potom je opširno o tome govorila u podkastu "Vostkast".

"Ovo mi je baš trebalo, jako sam željela da postanem majka. Oduvijek sam sanjala o tome da budem mlada mama i da imam mnogo djece. Niko nigdje ne kasni, to je Božija volja i svima će se u pravo vrijeme desiti. Postoji mnoštvo parova koje gledamo, a iza kulisa se svašta dešava. Znam mnogo muževa koji svoje supruge varaju sa muškarcima. Shvatila sam da ne treba da jurim za nečim što neko drugi ima, konkretno u mom slučaju, porodicu, već da budem svjesna da će i meni sve to doći u pravo vrijeme."

Evo kako izgleda Nenad Stević sa kim čeka dijete:

"Trenutno sam četvrti mjesec trudnoće, još je rano da pričam o bilo čemu. Htela sam da krijem dok se ne porodim, ali nema potrebe da se krijem jer je sve u najboljem redu za sada", rekla je Edita, a potom otkrila pol bebe:

"Otkrila sam već, nosim djevojčicu, smislila sam ime, ali ne želim da otkrivam. Imam strahove i svašta nešto, pogotovo što ne mogu da utičem na to, jer me hormoni ubijaju. Mnogo sam mirnija i sve vrijeme spavam kod mame. Nikad mi se nije desilo da sam toliko vezana za nju. Udovoljava mi i sprema mi da jedem, počela sam da se hranim zdravo. Iako je živčana po prirodi, sada je jako brižna."

Pogledajte slike trudne Edite: