"Zovite hitnu": Trudna Edita raskinula s dečkom, pa usred noći objavila poruku koja je mnoge zabrinula

Edita Aradinović objavila je niz storija, a jedan je posebno zabrinuo njene pratioce

Izvor: editaaradinovic/instagram

Vijest da je pjevačica Edita Aradinović raskinula sa svojim dečkom Nenadom Stevićem, iako je u trećem mjesecu trudnoće iznenadila je javnost. Podsjetimo, par se samo jednom pojavio u javnosti zajedno, na koncertu Emine Jahović, iako je prije i nakon toga Edita objavljivala njihove zajedničke fotografije, te je vijest o krahu ljubavi bila veliki šok.

Iako se za sada povodom situacije nije oglašavala, Edita je u toku noći postavila stori koji je mnoge zabrinuo.

Isticala je svoje emocije, slušala tužne pjesme, a u jednom momentu objavila je da sluša pjesmu Usnije Redžepove "Živote moj".

- SOS. Zovite hitnu - napisala je.

- Samo pjesma zna da me vrati u dane kad srećna sam bila... Jaoooo - nastavila je.

- Usnija pobijedila. Prijatno - kompletna je poruka koju je napisala na storiju.

Izvor: https://instagram.com/editaaradinovic/

Podsjetimo, kako tvrdi izvor bliskih paru, njih dvoje su donijeli zajedničku i promišljenu odluku da se raziđu, ali da ostanu u korektnim i prijateljskim odnosima, bez tenzija i javnih sukoba.

Vijest o raskidu prvi je navodno sa najbližim krugom prijatelja podijelio upravo Stević, koji se u tom trenutku nalazio na putovanju na Tajlandu, i to bez popularne pjevačice. Prema riječima izvora, odluka o razlazu nije donijeta impulsivno, već nakon dužeg perioda razgovora i razmišljanja, tokom kog su oboje shvatili da im se životni putevi razilaze.

Edita, koja sa Stevićem očekuje dijete, trenutno je u potpunosti posvećena trudnoći, svom zdravlju i profesionalnim obavezama. Kako navode izvori bliski pjevačici, ona je odlučna da u ovaj novi životni period uđe smireno, fokusirano i bez dodatnog stresa, te je okrenula novi životni list. Upravo iz tog razloga, par je odlučio da privatne stvari zadrži daleko od očiju javnosti i da se ne oglašava zvaničnim saopštenjima.