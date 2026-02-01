logo
Prvo oglašavanje Ane Bekute nakon incidenta u Čačku: Pjevačica poslala snažnu poruku, izazvala lavinu komentara

Autor Ana Živančević
0

Ana Bekuta otkrila je gdje će nastupati za Dan zaljubljenih.

Pjevačica Ana Bekuta oglasila se na društvenim mrežama povodom predstojećeg koncerta za Dan zaljubljenih.

Nedavno je bila žrtva napada na koncertu u Čačku, kada ju je grupa građana gađala ledenicama, zbog čega se neko vrijeme nije oglašavala.

Ipak, sada s nestrpljenjem iščekuje druženje sa publikom, pokazujući još jednom da otvoreno podržava žene da budu hrabre, samostalne i zadovoljne, i da uvijek prvo vole sebe.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama, a pjevačica je poručila:

"Na Valentinovo slavimo ljubav, ali i slobodu. Djevojke se javljaju da s drugaricama stižu da proslave što su se riješile neke bijede. Podržavam, mačke moje! Uvijek prvo treba da volite sebe", poručila je Ana na svom Instagram profilu.

Pjevala iz kombija

Podsjetimo, nakon što su k bini počele da lete grudve, Bekuta se u jednom momentu obratila publici. Uprkos incidentu na nastupu, Bekuta je završila koncert pjevajući iz kombija.

"Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", rekla je Bekuta.

