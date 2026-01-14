Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić oglasio se o napadu na pevačicu Anu Bekutu, koji se dogodio sinoć, 13. januara na gradskom trgu u Čačku.

Izvor: RTV/Youtube/X/kostja–r/Printscreen

Naime, nekolicina ljudi gađala je Anu Bekutu grudvama, a Vučić je rekao da je o incidentu obaviješten odmah čim se dogodio. Kako je naveo, odmah je kontaktirao Anu i pružio joj podršku.

"Poslednji moj odgovor biće na ono što se Ani Bekuti sinoć dogodilo u Čačku, ja nisam mogao da vjerujem, bilo je negdje oko 3:15 časova noću po lokalnom vremenu ovdje, probudili su me da me obavijeste šta je to što se zbiva u Čačku, pozvao sam Anu, razgovarao sam s njom i pužio joj punu podršku", rekao je predsednik.

"Zahvalio joj se na hrabrosti, koje jedna časna,odgovorna i ozbiljna žena može da pokaže. Načinu na koji je pružila otpor divljacima, kada kažem divljaci... Ona je toliko blaga, čak je i simpatična imajući u vidu šta bih zaista rekao onima koji su to uradili", kazao je Vučić i dodao:

"Kažite mi, da ovdje pored nas ide kuće ili mače i da vidite neko da uzme grudvu i gađa to kuće ili mače? Stoka, svinja, ološ, sve što bi naš narod rekao, ja ne smijem to da kažem, a šta kažete za ljude koji dođu iz čista mira gađaju ženu koja svakom od njih može da bude i majke, i baka, i sestra i bilo šta drugo.... Kažu, pa što nisu dali bolesnoj djeci, najpokvareniji su ti trikovi kada traže opravdanje, e sad ćemo da uradimo, sad ćemo cijelom narodu da napravimo oglase po cio dan samo da se vidi da blokaderi nisu ni dinar izdvojili za bolesnu djecu", rekao je Vučić.

"Sram vas bilo, govorite o tome zašto nešto košta. Kako to vama blokaderima kada u mnogo manji prostor za 30.000 eura dovedete nekog pjevača da peva, to vam je tada okej? A kada neko dovede jednu od tri najveće pjevačice svih vremena, onda je to sramota da se plati. Kakve to veze ima s njom da je gađate grudvama, ledenicama i da je tučete? Došla žena da pjeva i čestita nekom Novu godinu, oni nju gađaju ledenicama.Još im kaže, sram vas bilo, imate li vi majke, sestre, bake, bilo koga. Ma nemaju nikoga, imaju samo patološku mržnju", zaključio je.

Očekuje izvještaj policije

Kako je predsjednik Vučić naveo, očekuje da će večeras, čim se vrati u zemlju da dobije izvještaj policije.

"Očekujem da kada se vratimo večeras, noćas, akd god da dobijem izvještaj policije jesu li ti huligani, prekršioci javnog reda i mira uhapšeni ili ne. ovo je veliko upozorenje građanima Srbije, da ako to danas rade, možete dragi Čačani, Beograđani, Novosađani, Kragujevčani zamisliti šta bi ti radili ako dođu na vlast. Jahali bi popove, si*ovali žene i uopšte se ne šalim kada to kažem", naveo je.

Identifikovano 11 lica

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija identifikovala 11 osoba koja su osumnjičena da su Anu Bekutu gađali ledenicama i drugim predmetima tokom kocerta u Čačku.

"Policija je identifikovala 11 lica koja su počinila, po našem mišljenju, djela. Devet lica je gađalo i orkestar i Anu, jedno lice je bacilo plastičnu kantu u restriktivni prostor, a jedno lice je i ušlo u restriktivni prostor. Mi smo to dostavili tužilaštvu i tužilaštvo treba danas da se izjasni da li tu ima djela ili nema djela. Tužioci obično pitaju da li neko hoće privatno da goni počinioce. Šta sad, Ana Bekuta treba privatno da goni ove što su je gađali?", rekao je Dačić gostujući na TV Pink.