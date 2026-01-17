logo
"Bacila bih se i obračunala sa njima": Karleuša isprozivala pjevače jer nisu stali u odbranu Ane Bekute

Autor Ana Živančević
Jelena Karleuša detaljno je analizirala incident u Čačku.

Karleuša isprozivala pjevače jer nisu stali u odbranu Ane Bekute Izvor: Kurir/Boba Nikolić/Instagram/Printscreen/dnevnadoza.cacanina

Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Novo jutro" kod Jovane Jeremić. Ona je, između ostalog, prokomentarisala nedavni incident u kome je Ana Bekuta gađana grudvama na nastupu u Čačku.

"Neki pjevači kada je bio slučaj s Jelenom Karleušom nisu htjeli da daju komentar, pričamo prije svega o nasilju nad ženama", rekla je novinarka Tamara Matić.

"Ni u jednoj zemlji na planeti publika ne napada pjevača dok pjeva. Moram da kažem u ime svoje branše da se pjevači plaše, sve se lomi na njima. Za razliku od glumaca i 'punjenih paprika' kojima država mnogo daje za serije i filmove, oni se ubiše da blate državu. Pjevači za razliku od glumaca ne dobijaju ništa. Gledaju kako sam ja, koja je rekla prošla golgotu, ne preporučujem im, sada je došlo do toga da se napadaju žene. Šta je sljedeće? Lepa Lukić?", istakla je Karleuša.

Ona je jasno stavila do znanja da ne podržava nasilje i da o tome treba javno govoriti.

"Nema spiska ljudi koji bi dali komentar na tu temu. Bolje da se smijem, nego da plačem."

"Onakva mržnja i histerija! Ja da sam bila na koncertu ja bih stala ispred Ane, bacila bih se i fizički obračunala sa njima. Ovdje su se ljudi sklonili i dopustili maltretiranje jedne starije žene. Srbi nisu bili takvi nikad, uvijek su se borili protiv agresije. Ćutali su i sklonili se za Anu Bekutu, dotakli smo dno. Na piku smo svima, šta god da bude sjutra, meni je srce i obraz čisto", rekla je Karleuša i dodala:

"Anu ismijevaju što se sklonila i pjevala iz kombija da je ne bi povrijedili. Pitanje je da li je ona malo parica odnijela kući, ona je te pare morala da rasporedi."

