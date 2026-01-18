Poznato u kakvom je stanju Ana Bekuta nakon incidenta u Čačku: Prijatelj pjevačice otkrio da se čuo sa njom

Aleksandar Milić Mili i Ana Bekuta zajedno su u žiriju "Zvezda Granda".

Aleksandar Milić Mili danas je sletio na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Kompozitor je bio sportski obučen - braon jakna i trenerka, dok je pored sebe vukao veliki crni kofer.

Na dolasku je Mili progovorio i o koleginici Ani Bekuti, koja je nedavno doživjela neprijatnost na koncertu u Čačku, kada su je manja grupa građana grudvama gađala tokom dočeka pravoslavne Nove godine.

"Čuo sam se sa Anom. Dobro je, što ne bi bila dobro", poručio je on.

Podsjetimo, Anu je 13. januara grupa građana zasula grudvama dok je pjevala doček Srpske nove godine na Trgu u Čačku.

Manja grupa pojedinaca iz publike izazvala je pjevačicinu reakciju i djelimični prekid koncerta, pošto su Anu i njene muzičare gađali grudvama.

Iako je nastup protekao uz buku pištaljki, zvižduka i vuvuzela, situacija je eskalirala u trenutku kada su iz pravca okupljenih prema pjevačici bačene grudve.

Njen muzičar pogođen je i u glavu, a ona nekoliko puta u vrat i prsa. Ana Bekuta na kratko prekinula izvođenje kako bi se obratila prisutnima.