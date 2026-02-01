"Nole sa 38 praši klinčariju": Saša Kovačević svim srcem uz Đokovića, dotakao se Milice Todorović, ali i bivše

Vjeridba sa Zoranom Tasovac krunisala je devetogodišnju vezu, a planira se i svadbeno slavlje.

Saša Kovačević (40) iza sebe ima godinu uspjeha kako na poslovnom, tako i na privatnom planu. Dva spektakularna koncerta u Sava Centru bila su uvertira za treći koji će održati sedmog februara na istom mjestu i 14. februara u "Spensu" u Novom Sadu.

Vjeridba sa Zoranom Tasovac sa kojom je devet godina u vezi obilježila je 2025. godinu, dok se u ovoj svi nadaju svadbenom veselju.

Saša je početak godine dočekao na egzotičnoj destinaciji sa koje se tek nedavno vratio.

"Još se prilagođavam na zonu. Ne znam šta je ovdje kada god dođem pa krenu alergeni ovdje zapušen, čim odem van ja prodišem. Evo za 20 dana tamo nisam imao taj problem, ovdje mi nešto smeta. Uzgred, kreće sve oko koncerta mada i dok sam bio tamo ja sam bio na telefonu i rješavao šta se mora desiti."

Upitan je i da li slavi Dan zaljubljenih.

"Svaki dan slavimo dan ljubavi, ne samo zbog ljubavi već i zbog poštovanja i da budeš srećan što nekoga voliš i poštuješ, i što zajedno dijelite ta osjećanja. Nije to samo konkretno taj dan, ali je lijepo obilježiti."

Navija za Novaka u finalu

Novak Đoković, koji je inače Saletov komšija, igra finale u Australiji, a pjevač je i njegovu pobjedu u polufinalu slavio aplauzom i vjerovao u njegov uspjeh.

"Znaš koliko puta sam rekao koliko mu se divim, ne znam koliko je puta pokazao svoju veličinu, koliko je patriota. Ja se njemu divim, ali on je čovjek fenomen koji sa 38 godina, gospodin, praši klinčariju od 22 i 23 godine. Koji je to uspjeh, to da toliko godina praviše te rezultate. To nisu male godine u svijetu sporta, a on pokazuje koliko je tata, dubok naklon i da je samo živ i zdrav ona nama", sa ponosom kaže Kovačević koji je nerijetko pjevao Novaku.

Zorana i Jovana su se izljubile

Mnoge je iznenadilo što su na Sašinom koncertu bile njegova sadašnja vjerenica Zorana i bivša djevojka Jovana Jocić.

"Zašto ne bi bile? Meni je to potpuno normalno. Dijelio si neki period života sa tom osobom, bilo ti je lijepo, kada to više nije imalo tu količinu emocija to se prekinulo ali su ostale lijepe stvari. Ja se u životu uvek vezujem za lijepe stvari, a što se Jovane tiče tu ne bih stavljao loša iskustva. Ostali smo u kontaktu, ona sada ima dvoje djece, ima muža. Ja imam ljepšu polovinu, očuh sam. Nekako su nam se razišli putevi u emotivnom smislu. Njena mama će 7. februara biti tu, koju volim i poštujem", kaže Saša koji vjeruje da je u javnosti više bila poenta kako je Zorana prihvatila taj Jovanin dolazak na koncert.

"Zoka je car, pored toga što je moja životna partnerka, ona mi je najbolja drugarica i srodna duša. Ona je toliko jedna normalna žena gdje ponajmanje u ovom odnosu imam tih oscilacija ljubomore. Tako je i sa moje strane, ako je neki bivši zašto bi bilo repova i negativne energije. Na početku veze je to izražajnije. Zorana i Jovana su se poslije koncerta ispričale i izljubile se."

"Djetetu Milice Todorović ću biti ujak, tako se osjećam"

Milica Todorović će uskoro roditi bebu, a Saša osim što joj je kolega i komšija, kaže da je doživljava kao sestru. Milica se godinama zabavljala i sa pjevačevim bratom Radetom, pa su godinama svi zajedno bili nerazdvojni.

"Milica bi trebalo da se porodi za sedam dana i ja jedva čekam. Ja ću postati ujak. Meni je Milica kao sestra. Deset godina smo spavali u istoj sobi, ja ću se osjećati kao ujak, kaže kroz osmijeh."

