Na koncert mu došle i vjerenica i bivša devojka, a evo gde je sad Saša Kovačević: Objavio slike s luks destinacije

Pjevač Saša Kovačević (40) verio je nedavno izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. On je sada spakovao kofere i napustio Srbiju, a na mrežama je pokazao kako uživa.
Saša je otputovao na egzotičnu destinaciju, a na Instagramu se oglasio i pokazao kakav ga raj okružuje.
Pjevač se baškario na plaži, sunčao se, kupao i uživao u lijepom vremenu, ali nije otkrio ko mu pravi društvo kao ni tačnu lokaciju gdje se nalazi.
6 mjeseci ne pojede ni kockicu čokolade
Pjevač nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja od svakodnevnih malih zadovoljstva.
"Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vježbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života", ispričao je pjevač svojevremeno.
Na koncert došla i bivša djevojka
Veliki koncert Saše Kovačevića u prepunom Sava centru privukao je veliku pažnju javnih ličnosti, a među prisutnima se izdvajala fatalna plavuša.
Dok je u prvom redu sjedela vjerenica Saše Kovačevića Zorana, nekoliko mjesta iza nje je bila i Sašina bivša partnerka Jovana Jocić.
Smještena u prvim redovima, bodrila je pjevača tokom nastupa i nasmijano pozirala medijima.
Jovana je nakon koncerta otišla i da se slika s bivšim dečkom.
