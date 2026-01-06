Na koncert mu došle i vjerenica i bivša devojka, a evo gde je sad Saša Kovačević: Objavio slike s luks destinacije

Saša je otputovao na egzotičnu destinaciju, a na Instagramu se oglasio i pokazao kakav ga raj okružuje.

Pjevač Saša Kovačević (40) verio je nedavno izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi. On je sada spakovao kofere i napustio Srbiju, a na mrežama je pokazao kako uživa.

Saša je otputovao na egzotičnu destinaciju, a na Instagramu se oglasio i pokazao kakav ga raj okružuje.

Pjevač se baškario na plaži, sunčao se, kupao i uživao u lijepom vremenu, ali nije otkrio ko mu pravi društvo kao ni tačnu lokaciju gdje se nalazi.

6 mjeseci ne pojede ni kockicu čokolade

Pjevač nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja od svakodnevnih malih zadovoljstva.

"Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vježbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života", ispričao je pjevač svojevremeno.

Na koncert došla i bivša djevojka

Veliki koncert Saše Kovačevića u prepunom Sava centru privukao je veliku pažnju javnih ličnosti, a među prisutnima se izdvajala fatalna plavuša.

Dok je u prvom redu sjedela vjerenica Saše Kovačevića Zorana, nekoliko mjesta iza nje je bila i Sašina bivša partnerka Jovana Jocić.

Smještena u prvim redovima, bodrila je pjevača tokom nastupa i nasmijano pozirala medijima.

Jovana je nakon koncerta otišla i da se slika s bivšim dečkom.

