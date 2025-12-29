logo
Uhvatili smo Sašu Kovačevića kako razmjenjuje nježnosti sa vjerenicom

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Saša Kovačević i Zorana Tasovac ne kriju koliko su zaljubljeni.

Uhvatili smo Sašu Kovačevića kako razmjenjuje nježnosti sa vjerenicom Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Saša Kovačević pojavio se sinoć na koncertu Tropiko benda u društvu svoje vjerenice Zorane Tasovac, a zaljubljeni par nije krio emocije koje. Njih dvoje su tokom večeri bili izuzetno prisni, u jednom trenutku su se mazili i ljubili, što je zabilježila i kamera MONDO portala.

Pogledajte fotografije Saše i Zorane:

Pažnju prisutnih privukla je i ekipa koja se našla u njihovoj blizini. Pored Saše i Zorane bila je i Ana Ramadanovski, ćerka pokojnog pjevača Džeja Ramadanovskog. Društvo je sve vrijeme bilo raspoloženo, a atmosfera opuštena i prijateljska.

